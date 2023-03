Der globale Glücksspielmarkt: Diese Möglichkeiten und Entwicklungen zeigen sich 2023

Lesezeit: 2 min

Glücksspiel ist heute in aller Munde. Durch die voranschreitende Digitalisierung haben nun immer mehr Menschen Zugriff auf Poker, Roulette, Slot-Games und Co. Doch welche Entwicklungen zeigen sich aktuell und wie wichtig ist der Glücksspielmarkt global gesehen?

Der Glücksspielmarkt in Deutschland

Rund um den Globus spielen viele Menschen gerne Glücksspiel. Während jedoch das Casino vor Ort immer mehr an Popularität abnimmt, sind es die Onlinecasinos, die auf dem Vormarsch sind. In diesem Zeitalter ist es so einfach wie noch nie, sich Zugang zu Glücksspiel zu verschaffen. Doch wie erkennt man gute Casinos in Deutschland?

Gute Casinos auf dem deutschen Markt zeichnen sich laut Autor und Casino-Experte Steffen Breitner vor allem durch drei Faktoren aus, wie er auf betrugstest.com verrät: eine deutsche Glücksspiellizenz, bestätigte Sicherheitsstandards und faire Echtgeldspiele auf allen Geräten. Als Experte rund um Glücksspiel weiß er über die wichtigsten Kriterien bestens Bescheid. Es gilt: Nur ein hoher Maßstab bietet maximale Sicherheit für Spieler!

So hat sich bereits im Jahr 2021 einiges in Sachen Verbraucherschutz getan, als der Glücksspielstaatsvertrag ins Leben gerufen wurde. Seitdem lassen sich seriöse Onlinecasinos gut erkennen: Sie verfügen über eine Lizenz, die gar nicht so einfach zu erhalten ist. Dafür müssen erst einmal gewisse Standards erfüllt werden. Bei Anbietern, die eine solche Lizenz besitzen, können sich Verbraucher also sicher fühlen.

Was genau gehört eigentlich zum Glücksspielmarkt?

Der Glücksspielmarkt umfasst keineswegs nur Casinos und Onlinecasinos. Tatsächlich ist dieser Bereich breiter aufgestellt, als man zunächst meinen mag, weshalb die Betrachtung schon allein aus Sicht der Weltwirtschaft interessant ist. Laut Definition umfasst der Glücksspielmarkt den Verkauf von Glücksspieldienstleistungen und damit verbundenen Waren durch verschiedene Einrichtungen wie Lotterien, Bingohallen, Videospielautomaten und eben Casinos. Des Weiteren gehören Sportwetten in diesen Sektor ebenso mit dazu. Im Glücksspielmarkt trifft man somit nicht nur auf Glücksspielgeräte, Lotterielose und Kartenspielräume, auch Buchmacher sind zahlreich vertreten.

Wie groß ist der globale Glücksspielmarkt?

Die Menschheit kennt Glücksspiel schon lange. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft vermutet man, dass Menschen bereits 3000 v. Chr. damit angefangen haben, Glücksspiele zu spielen. Aufgrund der schier unbegrenzten Möglichkeiten, die es heute gibt, ist klar, dass diese Branche ein starkes Wachstum zu verzeichnen hat. Spätestens seitdem sich Onlinecasinos etabliert haben, boomt der Glücksspielmarkt. Inzwischen gibt es sogar Casino-Apps! Doch wie groß ist der Markt wirklich?

Im Jahr 2022 hat der weltweite Glücksspielmarkt einen Wert von fast 450 Milliarden US-Dollar erreicht. Und das, nachdem 2017 zunächst ein Rückgang um 0,9 % zu verzeichnen war. Der Markt hat sich gut erholt und scheint unaufhaltsam zu sein. Daher sehen auch die Prognosen für den Glücksspielmarkt mehr als rosig aus: Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2017 ein Wachstum um 11,3 % erfolgt. Dies wären rund 239,22 Milliarden US-Dollar. Außerdem gehen Experten davon aus, dass sich die Zahl bis 2032 auf 847,54 Milliarden US-Dollar vergrößern wird.

Warum wächst der Glücksspielmarkt immer mehr?

Der Glücksspielmarkt ist in den letzten Jahren so richtig in Fahrt gekommen. Doch welche Ereignisse sind dafür verantwortlich, dass der Markt boomt und so gute Zahlen verbucht? Tatsächlich gibt es einige Gründe, die das Marktwachstum erklären.

Zunächst einmal resultiert es aus dem Wachstum der Schwellenländer. Des Weiteren spielen inzwischen nicht nur Männer Glücksspiele, so wie es früher der Fall war – auch immer mehr Frauen können sich für Gambling interessieren, wodurch die Zielgruppe erweitert wird. Und ein weiterer Grund ist der Anstieg der Wetten auf E-Sport. Vor allem dieser Sektor hat in den letzten Jahren einen großen Sprung nach oben gemacht.

Als Nächstes ist auch die Legalisierung des Glücksspiels anzusprechen. Durch den Glücksspielstaatsvertrag wurde genau geregelt, was sein darf und was nicht, wodurch Glücksspiele im Internet in vielen Ländern legalisiert wurden. Doch nicht nur in EU-Ländern verändert sich die Sichtweise auf Gambling. Auch zum Beispiel in Maine in den USA wurden Sportwetten erst 2022 legalisiert, was einen großen Anstieg der Nutzerzahlen zur Folge hatte.

Und natürlich ist nicht zu vergessen, dass wir es aktuell mit einer raschen Urbanisierung zu tun haben und die Bevölkerungszahl steigt. All das sind Faktoren, die das Wachstum der Branche begünstigen.

Was hingegen könnte dem Glücksspielmarkt Steine in den Weg legen? Gibt es auch etwaige Risiken? Tatsächlich gibt es ein paar wenige Aspekte, die in Zukunft zu einem Problem werden könnten. Dazu gehören der Diebstahl von Daten sowie der Datenschutz. Daher versuchen Anbieter schon heute, alles zu umgehen, was ihnen später zum Verhängnis werden könnte.