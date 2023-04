Überblick über die verschiedenen Casino-Lizenzen

Lesezeit: 2 min

No-Limit-Online-Casinos werden bei Spielern in Deutschland immer beliebter, denn in diesen Casinos kann man ohne Limit und ohne Einschränkungen spielen. Der Grund für die Einschränkungen ist, dass das deutsche Online-Casino seit Sommer 2021 die monatlichen Einzahlungen sowie das Glücksspiel begrenzt hat. Darüber hinaus gibt es in deutschen lizenzierten Casinos weitere Einschränkungen, die den Spielspaß stark einschränken. In Online-Casinos mit einer EU-Lizenz können Sie hingegen weiterhin unbegrenzt spielen.

Vorteile bei unbegrenzten Online-Casinos

In Deutschland sind Online-Casinos ohne Limits und Beschränkungen bei den Spielern sehr beliebt geworden. Es gibt Anbieter, die eine geltende Lizenz für Glücksspiele haben, aber nicht in Deutschland registriert sind. Das bedeutet, dass Sie dort ohne Einschränkungen spielen können, aber trotzdem sicher sind, weil alle Online-Casinos reguliert und kontrolliert werden. Um eine Lizenz der EU zu bekommen, sollen die Anbieter sich an strenge Regeln halten, die regelmäßig auf ihre Einhaltung überprüft werden.

Die Anmeldung bei unbegrenzten Online-Casinos erfolgt ohne Video-Identifikation, die bei der Registrierung als Neukunde bei in Deutschland lizenzierten Online-Casinos sofort erfolgen muss. Zur Verifizierung genügt es, wenn Sie vor einer Einzahlung eine Kopie Ihres Lichtbildausweises (Personalausweis, Reisepass) einsenden. Dieses Verfahren dient zu Ihrem eigenen Schutz, denn es stellt sicher, dass Ihre Gewinne Ihnen und nicht jemand anderem gutgeschrieben werden.

Wer in einem Online-Casino mit einer unbeschränkten EU-Lizenz spielt, hat weiterhin Zugang zu allen Spielen. Tischspiele und Jackpots wie Poker, Baccarat, Blackjack oder Poker sind ebenso vorhanden wie die populären Live-Casino-Spiele. Die meisten Anbieter, die in Malta, Curaçao, Gibraltar oder auf den Niederländischen Antillen lizenziert sind, bieten ihr Slot-Portfolio sogar als kostenlose Demospiele an, die mit Spielgeld getestet werden können.

Online-Casinos ohne Limits haben diese Einschränkungen nicht

Seit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags 2021 in diesem Sommer können alle Anbieter von Online-Casinos eine Lizenz in Deutschland beantragen. Zuvor sorgte die Rechtslage immer wieder zu Unsicherheiten, insbesondere im Bereich der Glücksspiele. Offiziell war das Spielen von Online-Casinospielen und die Nutzung solcher Angebote in Deutschland illegal.

Der Vorreiter bei den deutschen Lizenzgebern war das Land Schleswig-Holstein, das mit einer eigenen Glücksspielerlaubnis zumindest Staatsbürgern mit Hauptwohnsitz in diesem Land erlaubte, legal in Online-Casinos zu spielen. Damit war das Glücksspiel in Deutschland, wenigstens für einen kleinen Teil der Bevölkerung, vollständig legalisiert. Aber auch die europäische Gesetzgebung öffnete den Glücksspielern die Türen, denn nach EU-Recht ist das Spielen auch mit einer Lizenz der EU legal. Mit dem Spielen in einem virtuellen Casino bewegen Sie sich schon seit langem in einer juristischen Grau-Zone.

Nach europäischem Recht können Sie als deutscher Staatsbürger Angebote innerhalb der EU annehmen. Auf der anderen Seite haben Provider innerhalb der EU den sogenannten freien Dienstleistungsverkehr und können ihre Dienste in allen EU-Staaten anbieten, auch in Deutschland. Online-Casinos mit Sitz in Malta oder Gibraltar können also zum Beispiel auch deutsche Spieler zulassen. Und zwar ohne Einschränkungen und Limitierungen für deutsche Spieler. Es sind diese Casinos, die nun am meisten von dem veränderten Glücksspielgesetz in der Bundesrepublik betroffen sind.

Beschränkungen für Online-Casinos in Deutschland mit DE-Lizenz

Im Folgenden finden Sie die Beschränkungen für in Deutschland lizenzierte Casinos in Deutschland:

Monatliche Einzahlungs-/Verlustgrenze von maximal 1000 €

Zur Vermeidung einer hohen Überschuldung der Spieler ist mit dem neuen Gesetz eine monatliche Einzahlungsgrenze eingeführt worden. Ab Sommer 2021 können in Onlinecasinos mit einer deutschen Lizenz maximal 1000 € pro Monat einbezahlt werden. Das betrifft alle Einzahlungen von allen Anbietern. Es macht also keinen Sinn, sich in mehreren Online Casinos zu registrieren, um diese 1000 € Verlustgrenze zu umgehen. Die Einzahlungen aller Anbieter werden addiert und in einer zentralen Datenbank abgespeichert.

1 € Einsatzlimit

Aufgrund des 1 €-Einsatzlimits können Sie maximal 1 € Einsatz pro Spiel oder Runde riskieren. Daher beträgt der maximale Einsatz pro Spielrunde 1 €. In einem Online-Casino ohne Limit gilt diese Regelung nicht, und an den meisten Slotmaschinen können Sie frei wählen, wie viel Sie setzen möchten. Dies gilt nicht für Wetten mit laufendem Bonus, da es hier durchaus ein Limit geben kann, das in den Bonusregeln angegeben ist.

5 Sekunden-Regel

Die lästige Restriktion ist wohl die sogenannte 5-Sekunden-Regel für die einzelnen Spieleinsätze. Zwischen jedem Dreh an einem Spielautomaten oder Videospielautomaten müssen Sie eine 5 Sekunden lange Pause einlegen, bevor Sie die nächste Spielrunde beginnen können. Auch wenn das nicht viel zu sein scheint, kommen einem diese 5 Sekunden beim Spielen von Spielautomaten wie eine Ewigkeit vor. Diese 5-Sekunden-Regel für Spielautomaten gibt es in EU-Casinos nicht.