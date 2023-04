Neue Online-Casinos und Auswirkungen durch die Glücksspielregulierung

Lesezeit: 6 min

Viele Jahre wurden die Drohungen der Bundesregierung ignoriert, doch im Jahre 2021 war es dann endlich so weit. Alle 16 Bundesländer haben nach vielen Jahren der Streitereien und Auseinandersetzungen einen Konsens am Verhandlungstisch erzielen können.

Abgestimmt wurde einheitlich für ein neues Glücksspielgesetz, das sich hinter dem Begriff GlüStV 2021 versteckt. Im folgenden Artikel wird der neue Glücksspielstaatsvertrag dahingehend beleuchtet, welche Auswirkungen in Deutschland vor allem auf neue Online-Casinos zu spüren sind.

Ob das Online-Glücksspiel in Deutschland einen schweren Dämpfer hinnehmen musste oder ob man sich unfreiwillig ein Eigentor geschossen hat, all das kann man nun detailliert nachlesen.

Status quo: Online-Casinos in Deutschland im Wandel

In den Talkshows wurde über mehrere Jahre darüber geredet, wie wichtig eine flächendeckende Regelung zum Glücksspiel in Deutschland ist. Über viele Jahre gaben Kenner und Experten der Szene, wie zum Beispiel Paul Gauselmann, seines Zeichens Vorstandssprecher der bekannten Gauselmann-Gruppe, zu verstehen, dass ein Gleichgewicht zwischen den lokalen Spielhallen und dem Online-Glücksspiel hergestellt werden muss.

Denn während man im Online-Casino fast überhaupt keine Einschränkungen beachten musste, wurden Spieler in den lokalen Spielotheken bereits seit vielen Jahren mit den steuerlichen Nachteilen belastet. Ein fairer Ausgleich wurde gesucht.

Bereits vor dem Jahre 2010 waren die Gespräche heiß und alle Bundesländer dazu bereit, sich an dem britischen Modell ein Beispiel zu nehmen und den Markt der Sportwetten und auch des regulären Online-Glücksspiels zu regulieren. 15 Bundesländer konnten sich auf einen Grundriss einigen, lediglich in einem Bundesland gingen die entsprechenden Regulierungen jedoch noch nicht weit genug.

In Schleswig-Holstein entschied man sich für ein eigenes Modell, nach welchem man Sportwettenanbieter mit einer Lizenz ausgestattet hat und durch die Steuereinnahmen die Staatskasse auffüllen konnte. Was in beiden Fällen jedoch komplett ignoriert wurde, waren die Online-Casinos in Deutschland.

Im Jahre 2017 war es dann endgültig an der Zeit, dass man sich nach einer endgültigen Lösung bemüht. Im Zuge der Paradise Papers, die von mehreren deutschen Journalisten aufgedeckt wurden, standen auch einige deutsche Unternehmen am Pranger. Unter anderem auch die von Paul Gauselmann geleitete Gauselmann-Gruppe.

Nach den desaströsen Berichten, welche aufgedeckt wurden, dass beispielsweise die Spiele von Merkur im Internet von Drittunternehmen an ausländische Online-Casinos vertrieben wurden, stieg der Druck ins Unermessliche. Der Status Quo sollte nun endlich angegangen und auch eine gesetzliche Regelung für Online-Casinos in Deutschland gefunden werden.

Sind neue Online-Casinos legal?

Entstanden ist aus den Verhandlungsrunden der Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021). Laut diesem ist das Spielen im Online-Casino in Deutschland dann legal, wenn sich um die neue Glücksspiellizenz beworben wurde oder dieser erhalten werden konnte. Damit bei der Legalisierung in Deutschland alles mit rechten Dingen zugeht, wurde eine neue Glücksspielbehörde gegründet.

Diese hat ihren Sitz in Halle, Sachsen-Anhalt, doch wurde nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie erst mit Verzögerung in Betrieb genommen. Bis zu Sommer 2022 übernahm die Regierungsbehörde in Darmstadt die Ausstellung der Glücksspiellizenz für Online-Casinos in Deutschland.

Rein nach dem deutschen Gesetz sind seit dem 1. Juli 2021 ausschließlich Einsätze in einem Online-Casino mit deutscher Lizenz legal. Welche Online-Casinos das sind, kann im Internet auf den Behördenseiten eingesehen werden. Für neue Online-Casinos bedeutet dies im Umkehrschluss allerdings, dass der Erhalt einer Lizenz nur sehr schwer möglich ist.

Viele neue Online-Casinos haben ehrlicherweise aber auch gar kein Interesse daran, die Lizenz als Deutschland zu erhalten. Da die deutschen Bundesländer viel zu lange gezögert haben und sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten, haben neue Online-Casinos ein legales Schlupfloch.

Bei diesem legalen Schlupfloch handelt es sich um Online-Casinos aus Curacao und Malta. Nach dem EU-Beitritt Maltas im Jahre 2004 waren demnach alle Online-Casinos mit der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) innerhalb der europäischen Grenzen legal. Dasselbe gilt überraschenderweise auch für die Online-Casinos, die eine Lizenz der Glücksspielbehörde auf Curacao erhalten haben.

Dies liegt daran, dass die Karibikinsel weiterhin der niederländischen Rechtsprechung unterliegt und aus diesem Grund auch die aktuellen EU-Richtlinien zum Datenschutz im Internet eingehalten werden. Per se sind neue Online-Casinos ohne deutsche Lizenz demnach nicht legal, dennoch nicht aus dem deutschen Raum zu verdrängen, solange die Steuer an den Fiskus abgetreten wird.

Unterschiede zwischen den Casino-Arten

Die Unterschiede zwischen den Online-Casinos mit und ohne deutsche Lizenz sind gravierend. Laut den neuen deutschen Richtlinien können in Online-Casinos nämlich nur noch 1 Euro als Einsatz platziert werden.

Ebenfalls sind maximal 1.000 Euro im Monat einzuzahlen, was besonders die Highroller verärgert, die seit vielen Jahren mit hohen Beträgen im fünf- bis sechsstelligen Bereich im Online-Casino unterwegs sind. Was allerdings am schwersten zum Tragen kommt, ist die neue Glücksspielsteuer. Diese beträgt 5,3 Prozent und wird auf die Auszahlungsquoten an den Spielautomaten berechnet.

All dies kann bei Anbietern mit verschiedenen Online-Casino-Lizenzen umgangen werden. Dort kann man auch weiterhin ohne finanzielle Einschränkungen im Online-Casino seine Einsätze platzieren. Dies gilt nicht nur an den Spielautomaten, sondern auch in anderen Bereichen des Online-Casinos.

Denn während im Online-Casino mit deutscher Lizenz komplette Teile, wie das Live-Casino oder reguläre Tisch- und Brettspiele entfernt werden mussten, da die neue Steuer unmöglich dort von den RTP-Werten abgezogen werden kann, sind diese im Online-Casino mit alternativen Lizenzierungen weiterhin spielbar.

Wenn man nicht genau weiß, welche Online-Casinos ein gutes und sicheres Spielangebot anbieten, dann hilft in vielerlei Hinsicht der Casinofokus Casinovergleich. Dort kann man ganz genau sehen, welche Vorteile bei den Anbietern ohne deutsche Lizenz genutzt werden können.

Dies bezieht sich unter anderem auf verschiedene Spielangebote, als auch auf das Bonusprogramm. Wenn man nämlich ehrlich ist, will niemand derart stark eingeschränkt werden und weiterhin mit den besten Gewinnchancen spielen. Und solange dies für deutsche Spieler ohne VPN noch möglich ist, sollte man dies auch ohne Bedenken ausnutzen.

Unbekannte Online-Casinos - Worauf zu achten ist

Aus Sicht der deutschen Kunden ist es generell sehr positiv, dass die Bundesregierung alle 16 Bundesländer an einen Tisch bekommen konnte. Dennoch ist der gemeinsame Nenner der Bundesländer nicht gerade förderlich, wenn es um die Bewertung und Einschätzung der unbekannten Online-Casinos geht.

Da viele Kunden - wie zum Beispiel Highroller - aus den Online-Casinos mit deutscher Lizenz vertrieben werden, sehen sie sich natürlich nach entsprechenden Alternativen für Online-Glücksspiel in Deutschland um. Und genau da verpasst die deutsche Bundesregierung eine große Chance. Oftmals ist nicht klar, was ein seriöses Online-Casino außerhalb von Deutschland genau ausmacht.

Grundsätzlich beginnt dies mit den bereits angesprochenen Lizenzen. Diese sind der erste und auch wichtigste Richtwert, wenn es um die Seriosität eines Online-Casinos geht. Nur wenn die Lizenz aus Malta oder Curacao erhalten wurde, handelt es sich nachweislich um ein seriöses Online-Casino.

Man sollte daher dringend davon abraten, eine Kontoeröffnung bei Online-Casinos ohne diese Lizenz vorzunehmen. Dazu gehören beispielsweise die aufkommenden Online-Casinos aus Puerto Rico. Zusätzlich schadet es sicherlich nicht, wenn man eine Recherche über den Anbieter des Online-Casinos betreibt.

Basierend auf der Recherche in den gängigen Foren oder den sozialen Netzwerken kann unter anderem festgestellt werden, welche weiteren Online-Casinos als Partner-Casinos recherchierbar sind. Die Top-Glücksspielunternehmen haben ein entsprechendes Verzeichnis und agieren auf mehreren Ebenen seriös.

Sollte man bei der Recherche nach dem Betreiber des Online-Casinos allerdings schnell herausfinden, dass viele negative Kundenberichte vorzufinden sind, dann sollte die Kontoeröffnung überdacht werden. Für ein seriöses Auftreten schadet es zudem nicht, wenn ein Online-Casino seine deutsche Webseite ohne gravierende Übersetzungsfehler konzipieren kann.

Sind auch neue Wettanbieter betroffen?

Zum Abschluss des Artikels gilt es noch einmal deutlich herauszustellen, dass der neue Glücksspielvertrag nicht nur für große Kritiken in den Online-Casinos geführt hat. Auch an anderer Stelle konnten schnell kritische Stimmen wahrgenommen werden. Dies betrifft vor allem die Wettanbieter in Deutschland.

Zwar galt bereits seit dem 1. Juli 2012 die erste Form des deutschen Glücksspielvertrags, doch seit dem Sommer 2021 sind die neuen Glücksspielregeln auch für alle Sportwettenanbieter geltend, die sich um die neue Lizenz aus Deutschland bemühen. Dies hat dazu geführt, dass viele deutsche Wett-Fans nach passenden Alternativen gesucht haben.

Demnach gelten sämtliche Regeln, die auch im Online-Casino zu beachten sind, auch für alle legalisierten Sportwettenanbieter. Wird sich also um die deutsche Lizenz bemüht oder wurde diese sogar schon erhalten, dann wird man bei diesen Buchmachern auch mit den Themen OASIS und LUGAS konfrontiert.

Bereits bei der Kontoeröffnung wird man merken, dass diese nur dann vollständig möglich ist, sollten alle persönlichen Angaben via Schufa-Eintrag oder den Ausweisdokumenten verifiziert werden können. Ebenfalls sind Einzahlungen bei Wettanbietern mit deutscher Lizenz auch nur bis zu 1.000 Euro im Monat möglich.

Die wohl größte Auswirkung der neuen Glücksspielregeln in Deutschland für Online-Sportwetten ist allerdings die neue Wettsteuer. Im Jahre 2012 wurde eine flächendeckende Wettsteuer in Höhe von 5 Prozent festgelegt. Wie diese in Deutschland bezahlt wurde, konnten die Buchmacher selbst entscheiden.

Mit dem neuen Glücksspielvertrag wurde diese allerdings auf 5,3 Prozent angehoben. Was nach ein paar wenigen Prozentpunkte klingen mag, hat allerdings schwerwiegende Konsequenzen für Sportwetten im Internet. Sollte diese neue Wettsteuer und weitere Einschränkungen umgangen werden, dann kann man abschließend ebenfalls nur zu Wettanbietern aus Curacao oder Malta raten.

Fazit: Neue Online-Casinos sind weiterhin im Trend

Wie man also sehen kann, ist der neue Glücksspielvertrag in Deutschland alles andere als ein Erfolg. Die Spieler sind enorm verärgert und suchen bereits nach Alternativen im Ausland, während die neuen Online-Casinos mit Lizenz aus Malta oder Curacao weiterhin nicht vom deutschen Markt ferngehalten werden können. Hier muss man sich einfach eingestehen, dass man zu lange gewartet und viele Chancen verstreichen lassen hat.

Aus Spielersicht hat man daher weiterhin die Wahl aus verschiedenen Casino-Arten. Für Beginner eignet sich zwar das Spielen in den regulierten Online-Casinos mit strikten Limits, erfahrene Spieler mit großem Budget können sich hingegen in der Karibik weiterhin ohne finanzielle Limits am Blackjack- oder Roulette-Tisch auslassen.