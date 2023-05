Lesezeit: 3 min

Die Entwicklung der Wirtschaft kann sehr stark durch die Eröffnung von neuen Casinos beeinflusst werden. Dies kann aber sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben

Wirtschaftlichen Auswirkungen von Casinos

Casinospiele haben in den letzten Jahren in einigen Ländern ein starkes Wachstum erfahren. Einige Untersuchungen zeigen, dass Casino Glücksspiele von wirtschaftlich ringenden Standorten akzeptiert werden und dass sie eine potenzielle Entwicklungsstrategie sein können. Die Auswirkungen wirken sich langsam auf andere Bereiche der Wirtschaft aus, einschließlich der Empfänger von Einkommensunterhaltszahlungen. Allerdings haben viele aus der lokalen Gemeinschaft Singapurs die Casinos für die negativen Auswirkungen auf das Land verantwortlich gemacht. Auf der anderen Seite scheinen die lokalen Regierungen und die lokalen Arbeitnehmer nicht den größten Teil der Vorteile zu ernten, da ein großer Teil des Einkommens, das durch die Casinos gewonnen wird, in das Ausland abfließt.

Positive wirtschaftliche Auswirkungen

Erstens kann das landbasierte Casino oder eines der Casinos auf besteonlinecasinoschweiz.ch/live-casinos mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für einheimische Arbeitnehmer bieten. Bei den meisten Arbeitsplätzen handelt es sich um relativ gering qualifizierte und schlecht bezahlte Dienstleistungen, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass einige Berufsgruppen überdurchschnittlich gut bezahlt werden. Die gewerkschaftlich organisierten Casinobeschäftigten erhalten jedoch fast zehnmal mehr als der nationale Durchschnitt, um ihre Krankenversicherung in vollem Umfang zu erhalten, und haben Zuschusszahlungen, die den nationalen Durchschnitt übertreffen. Casinobeschäftigungen sind ein hervorragendes Beispiel für Wohlfahrt für Arbeit. Außerdem können Casinojobs in einigen Gebieten unmittelbar Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

Wirtschaftliche Entwicklung ist ein vielschichtiges Konzept, das zahlreiche Aspekte widerspiegelt, die von den herkömmlichen Einkommensstatistiken nicht erfasst werden. Das Pro-Kopf-Einkommen bietet immer noch einen plausiblen Maßstab für das wirtschaftliche Wohlergehen. Das Pro-Kopf-Einkommen wuchs in den Casino Bezirken um fast fünf Prozentpunkte schneller als in den Bezirken ohne Casino. Dieses Ergebnis ist statistisch signifikant. Casinos lassen also nicht nur die lokale Wirtschaft wachsen, sondern auch die Einwohner profitieren im Durchschnitt davon.

Glücksspiele können ein wirksames Instrument zur wirtschaftlichen Entwicklung sein. Die grundlegenden Kriterien für den Erfolg der wirtschaftlichen Entwicklung sind, dass ein Projekt die Nettoexporte einer Region erhöht. Konkret muss die Menge der exportierten Waren oder Dienstleistungen erhöht oder die Menge der importierten verringert werden. Nur so kann das Einkommen steigen. Projekte können sicherlich auch ohne diese beiden Maßnahmen zu einem wirtschaftlichen Gesamterfolg werden, aber diese Gewinne gehen auf Kosten anderer Unternehmen.

Darüber hinaus erhält die Stadt, in der sich das Casino befindet, mehr Steuereinnahmen aus dem Casino, wodurch die Stadt ebenfalls wohlhabender wird. Wenn ein Casino in einem Land eröffnet wird, in dem es an Geschäften mangelt, werden andere Unternehmen wie Restaurants, Tankstellen, Hotels und sogar Themenparks angesiedelt, die der Stadt mehr Einnahmen bescheren.

Das Land wird mehr von den Gewinnen, Steuern und allem, was das Casino an die Glücksspielkommission zahlen muss, um den Betrieb zu ermöglichen, profitieren. Wenn das Casino nicht in der Nähe vieler anderer Casinos liegt oder das Land nicht so groß ist, wird das mehr Touristen in die Gegend locken und noch mehr Gewinne einbringen.

Negative wirtschaftliche Auswirkungen

Zu den wichtigsten negativen Auswirkungen gehören die Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen wie Kanalisation und Straßeninstandhaltung sowie die Kosten für die verstärkte Verbrechensbekämpfung in den Casinovierteln und sogar in den angrenzenden Gemeinden, einschließlich hellspin casino. Mit anderen Worten, die negativen Auswirkungen hängen mit der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Region im Verhältnis zur Größe des neuen Casinos

Während das in verschiedene Glücksspielprojekte investierte Geld und die in erster Instanz geschaffenen Arbeitsplätze anerkannt werden, wurde die Branche dafür kritisiert, dass sie die potenziell wachsenden wirtschaftlichen Auswirkungen aufbläht und die negativen Auswirkungen unbemerkt lässt. Die Industrie neigt dazu, sich auf spezielle Faktoren zu konzentrieren, die eine unfaire Sicht auf die lokalisierten wirtschaftlichen Vorteile bieten, und lehnt auch die strategischen wirtschaftlichen Kosten für das Land als angemessen ab. Die Verwendung von legalisierten Glücksspielaktivitäten als Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung war während der Anhörung sorgfältig Ruf zu verlieren.

Darüber hinaus wirken sich Glücksspiele und die Glücksspielphilosophie direkt auf die Geschäftsprinzipien und die wirtschaftliche Entwicklung aus. Legalisierte Glücksspiele haben auch schlechte Auswirkungen auf die Bildung in philosophischer und fiskalischer Hinsicht.

Auf der anderen Seite können Länder, die legale Glücksspiele zulassen, mit erheblichen sozioökonomischen Kosten und einer Verringerung der Lebensqualität rechnen. Andernfalls bringen legalisierte Glücksspiele bereits süchtige und potenziell süchtige Verbraucher auf den Markt, und für die meisten bestehenden traditionellen Unternehmen wird es eine Herausforderung sein, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Auf der anderen Seite sollten sich die großen Unternehmen mit der Ausweitung der verschiedenen Formen des legalisierten Glücksspiels beschäftigen. Unternehmen, die nichts mit Glücksspielen zu tun haben, werden nicht auf Augenhöhe um Vorteile konkurrieren können, da legalisierte Glücksspiele ein potenziell süchtiges Marktsegment ansprechen können. Da die Wirtschaft von Singapur zum Beispiel sehr umfangreich ist, können die sozioökonomischen Nachteile in Verbindung mit legalisierten Glücksspielen für einen langen Zeitraum verborgen bleiben. Allerdings bedeutet die Legalisierung einer bestimmten Aktivität durch eine Regierung nicht, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen oder die negativen Auswirkungen auf das Geschäft reduziert wurden.

Darüber hinaus sind verschiedene Casinos besser als andere, aber diese Faktoren sind keine herausragende Spezifizierung der Casinoeffekte zu diesem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz kann ein neues Casino, das auf den lokalen Markt ausgerichtet ist, positive sekundäre wirtschaftliche Effekte durch seine Mitarbeiter erzeugen, wenn es zu einem Anstieg der Gesamtbeschäftigung in und um seine Gastgemeinde führt. Solche Effekte sind am stärksten bei neuen Casinos in Gebieten mit hoher Nachfrage nach Arbeitsplätzen.