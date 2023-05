VR und KI: Wie groß ist ihr Potenzial?

Lesezeit: 2 min

Der technologische Fortschritt geht heute schneller denn je vonstatten und Begriffe wie VR (virtuelle Realität) und KI (künstliche Intelligenz) gehören mittlerweile für viele Menschen zum alltäglichen Sprachgebrauch. Dabei gibt es viele Spekulationen und Gerüchte darüber, wie weit sich solche Technologien ausbauen lassen und welchen Einfluss sie auf die Wirtschaft und den Alltag haben werden. Wir werfen einen Blick auf den Stand der Dinge und stellen uns die Frage: Wie groß ist ihr Potenzial wirklich?

Die Gaming-Welt als Motor für technologischen Fortschritt

Viele Menschen verbinden VR-Technologien und die Einsatzbereiche von KIs immer noch mit der Gaming-Welt – und das aus gutem Grund! In Videospielen, Spiele-Apps und Co. werden diese schon lange eingesetzt und laufend verbessert. VR-Spiele sind seit Jahren im Trend und ermöglichen es Spielern, tief in die digital erschaffenen Welten einzutauchen. Während die ersten Modelle der Oculus Rift noch einiges zu wünschen übrig ließen, können heutige Headsets bereits hochauflösenden Grafiken anzeigen und die Kopfbewegungen in Echtzeit übertragen. Erweitert durch spezielle Controller bewegen Spieler ihren gesamten Körper, um gefährliche Feinde zu besiegen oder waghalsige Klettermanöver durchzuführen.

Die KI dient dem Gegner als anspruchsvolles Gegenüber und kann in vielen Spielen sogar dazulernen. Die Entwicklung von KIs wurde schon früh durch Spiele vorangetrieben. So wurde schon in den 1940er Jahren an ersten Schachprogrammen gearbeitet, bis ein Computer den amtierenden Schachweltmeister in einer Partie schlagen konnte, vergingen jedoch noch weitere 50 Jahre. Noch heute können Gamer bei strategischen Spielen wie Blackjack oder Poker gegen künstliche Gegner antreten. Statt sich den virtuellen Spieltisch mit anderen Menschen zu teilen, werden viele Casino Spiele im Single-Player-Modus angeboten. Egal ob man Slots oder Tischspiele wählt, können dieses deshalb rund um die Uhr gestartet werden. Gleiches gilt für Videospiele, in denen gefährliche Endbosse und andere Gegner dazulernen können. Folgen Spieler in solchen Titel immer derselben Taktik, werden sie schnell durchschaut und mit geplanten Gegenangriffen bestraft.

Anwendungsbereiche vergrößern sich enorm

Heute sind VR-Technologien und KIs nicht mehr nur in der Gaming-Welt anzutreffen. Stattdessen machen sich zahlreiche Branchen das große Potenzial der beiden technologischen Errungenschaften zunutze. VR-Headsets bieten eine hervorragende Möglichkeit, um zukünftige Mitarbeiter zu schulen und für schwierige Prozesse vorzubereiten. Medizinstudenten können bspw. erste Operationen durchführen, ohne dabei echte Patienten zu gefährden, Architekten können ihre Kunden bereits in der Planungsphase durch virtuelle Gebäude schicken. Mit dem VR-Headset wird es außerdem einfacher, mechanische und technische Prozesse zu verbildlichen. So können Mitarbeiter in Produktionsstätten ein tiefgründigeres Wissen über die Maschinen erlangen und Defekte einfacher beheben.

KIs sind besonders in diesem Jahr in aller Munde. Durch neue Programme wie ChatGPT können sie heute bereits Unglaubliches leisten. Der neuartige Chatbot kann Texte generieren und formuliert dabei so gekonnt, dass sie sich kaum noch von Manuskripten unterscheiden lassen, die ein Mensch verfasst hat. Allerdings wurden in den letzten Monaten auch einige Schwachstellen der Software aufgedeckt. So kann ChatGPT bspw. noch nicht zwischen richtigen und falschen Quellen unterscheiden, dadurch werden oftmals Fehlinformationen in den Texten gefunden. KIs können außerdem schon selbstständig Kunstwerke erzeugen. Anwendungen wie Midjourney benötigen nur ein oder mehrere Wörter als Inspiration und erschaffen daraus Gemälde oder sogar fotorealistische Darstellungen. Nutzer klagen derzeit jedoch darüber, dass die Ergebnisse des Programms noch nicht gut genug gesteuert werden können, die KI scheint also ihren eigenen Kopf durchzusetzen. In der Arbeitswelt helfen KIs außerdem dabei, repetitive Aufgabenstellungen zu automatisieren und Mitarbeitern dadurch mehr Zeit für komplexe Aufträge freizuschaufeln. Ob KIs und Roboter tatsächlich intelligente Tasks mit eigenständigen Entscheidungen durchführen werden, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Das Potenzial von modernen Technologien wie VR und KIs ist noch lange nicht erschöpft. Die Entwicklungsgeschwindigkeit wird immer schneller und so gibt es laufend Neuigkeiten aus der IT-Branche. Ob Entwickler dabei irgendwann an ein Limit geraten oder ob die Möglichkeiten wirklich grenzenlos sind, bleibt abzuwarten!