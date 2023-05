Games-Förderung: Bedarf der Branche weiterhin hoch

Lesezeit: 2 min

Seit September 2020 können deutsche Unternehmen innerhalb des Games-Branche Förderungen in Anspruch nehmen, um größere Projekte umzusetzen, Investitionen zu tätigen und ihre Teams zu vergrößern. Mit dieser Maßnahme soll der Sektor in Deutschland gestärkt und auf internationaler Ebene relevant werden. Seit 2020 haben zahlreiche Unternehmen die Games-Förderung für sich genutzt, jetzt droht bereits zum zweiten Mal ein Antragsstopp. Während die Spielebranche immer noch einen hohen Bedarf hat, will die Regierung nun ihre Strategie ändern. Doch wie wichtig ist die Games-Förderung für den deutschen Markt?

Deutschland: Nation der Gamer

Videospiele gehören für viele Deutsche heute zum Alltag. Mehr als die Hälfte aller Bürger spielen gelegentlich oder regelmäßig auf Plattformen wie dem PC, Smartphones oder gängigen Konsolen. Dabei erfreut sich vor allem Smartphone-Gaming großer Beliebtheit. Das kleine Gerät haben die meisten Menschen immer mit dabei, wodurch kurze Spielrunden zwischendurch als perfekte Abwechslung genutzt werden können. Kostenlose Spieleapps werden sowohl im App Store als auch im Google Play Store im Übermaß angeboten, die meisten davon bieten jedoch In-App-Käufe an, mit denen neue Levels oder Skins freigeschaltet werden können. Alleine mit diesen In-App-Käufen werden in Deutschland bereits Milliardenumsätze gemacht. Trotzdem haben Spieler die Möglichkeit, die Games komplett kostenlos zu nutzen. Auch casino spiele erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Nutzern. Die Slots und Tischspiele sind einfach zu bedienen und bringen Nervenkitzel auf den Bildschirm. Bei einigen Anbietern können die Browserspiele als Demo-Version kostenlos genutzt werden, natürlich können aber auch reale Einsätze getätigt werden. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an deutschsprachigen Anbietern, die von deutschen Spielern frequentiert werden.

Games-Förderung: Eine Erfolgsgeschichte

Seitdem die Games-Förderung 2020 eingeführt wurde, haben bereits zahlreiche Unternehmen Anträge gestellt und ein zusätzliches Budget erhalten. Für den Erhalt des Geldes müssen die Betriebe zahlreiche Auflagen erfüllen, trotzdem fließen die Millionen schnell dahin. Ursprünglich sollten für die Förderung rund 50 Millionen Euro bereitstehen, die Gelder waren jedoch so schnell ausgeschöpft, dass man den Betrag auf 70 Millionen Euro erhöhte. Nach Verbrauch der 50 Millionen Euro war ursprünglich ein Antragsstopp geplant, die Games-Branche schrie jedoch rechtzeitig auf. Mit dem Förderstopp würde das positive Wachstum des Wirtschaftssektors wieder stark ausgebremst werden, so die damalige Beschwerde. Nun sieht sich die Bundesregierung jedoch erneut vor demselben Problem. Am 3. Mai 2023 wurde bekannt gegeben, dass die 70 Millionen Euro bereits vergeben wurden. Mit den Geldern konnte in den letzten zwei Jahren Großartiges erreicht werden: Rund 26 Prozent mehr Unternehmen sind in dieser Zeit innerhalb der Branche entstanden, viele Betriebe konnten ihre Projekte ausweiten und ihre Teams vergrößern. Der deutsche Games-Markt hat in dieser Zeit trotz Wirtschaftskrise gute Zahlen geschrieben und sich auf einem hohen Niveau stabilisiert.

Antragsstopp lässt Alarmglocken schrillen

Bei einer solchen Erfolgsgeschichte ist es vielen Unternehmern der Branche ein Rätsel, weshalb bereits zum zweiten Mal ein Antragsstopp droht. Schließlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Fördergelder wieder in die heimische Wirtschaft investiert wurden und der Sektor damit auf nationaler und internationaler Ebene an Relevanz gewonnen hat. Deutschland befindet sich derzeit auf der internationalen Aufholjagd, der Antragsstopp würde laut game-Geschäftsführer Felix Falk nun wieder eine Vollbremsung bedeuten. Von vielen Unternehmen der Branche wird daher verlangt, dass die Games-Förderung weiterentwickelt wird. Zuerst soll eine Erhöhung von 70 auf 125 Millionen Euro folgen, später soll eine steuerliche Förderung die deutschen Betriebe langfristig entlasten. Ob die Bundesregierung diesem Apell nachkommen wird, bleibt derzeit jedoch abzuwarten.

Die deutsche Games-Förderung hat sich in den letzten Jahren als unglaublicher Erfolg herauskristallisiert. Viele Unternehmen der Branche haben bereits Fördergelder erhalten und konnten damit größere Projekte finanzieren, ihre Teams erweitern und wichtige Investitionen tätigen. Dadurch konnte der Wirtschaftssektor in Deutschland wachsen und auf internationaler Ebene an Relevanz gewinnen. Nun droht ein frühzeitiger Antragsstopp für Fördergelder die Entwicklung jedoch abbremsen. Noch hoffen viele Studios darauf, dass das Budget zum zweiten Mal aufgestockt wird, denn der Bedarf ist weiterhin hoch.