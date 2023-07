Lesezeit: 3 min

Die Ausschreitungen in Frankreich halten an. Bereits die vierte Nacht bringen jugendliche Migranten Chaos und Zerstörung in mehrere Großstädte. Der Innenminister schließt einen Notstand nicht mehr aus.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Foto: Lewis Joly

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie schwer die Ausschreitungen auch in der vierten Nacht waren

Wie der französische Staat reagiert

Welche Details über den Auslöser der Ausschreitungen gemeldet werden article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.