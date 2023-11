Lesezeit: 1 min

Die US-Luftwaffe hat erstmals Milizen im Irak bombardiert. Zuvor war es vermehrt zu Angriffen auf amerikanische Militärstützpunkte im Irak und in Syrien gekommen.

Bei US-Luftangriffen auf die Kataib-Hisbollah-Miliz im Irak sind nach Angaben der vom Iran unterstützten militanten Gruppe fünf ihrer Kämpfer getötet worden. Die Todesopfer habe es in ihrer Hochburg Dschurf al-Sachar südlich der Hauptstadt Bagdad gegeben, teilte die Miliz mit.

Das US-Militär hatte am Dienstag und Mittwoch mehrere Ziele im Irak mit Kampfflugzeugen attackiert. Dabei sei eine Einsatzzentrale der Kataib Hisbollah und eine Kommandozentrale in der Nähe von Al Anbar und Dschurf Al-Sachar zerstört worden, teilte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit.

Die Angriffe waren die erste öffentlich vermeldete Reaktion der USA auf die jüngsten Raketenangriffe von mit dem Iran verbündeter Milizen im Irak auf US-Streitkräfte in der Region. Bisher hatten sich die USA auf drei Luftangriffe auf Milizen in Syrien beschränkt.

Kämpfe weiten sich aus

Im Zuge des Gaza-Kriegs sind die US-Streitkräfte im Irak und im benachbarten Syrien verstärkt von Milizen angegriffen worden, die vom Iran unterstützt werden. Diese meist schiitisch-muslimischen Milizen haben ihre Angriffe als Reaktion auf eine US-Unterstützung der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen nach dem Überfall der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas bezeichnet.

Die Angriffe haben am 17. Oktober begonnen. Seitdem haben die USA mehr als 60 Angriffe gezählt, bei denen insgesamt mehr als 60 Soldaten verletzt worden sind. Sie beendeten ein einjährige Waffenruhe und schürten Sorgen vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs.

Die USA hatten zuletzt mit einer militärischen Reaktion im Irak wegen der heiklen politischen Lage in Bagdad gezögert. Der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia Al-Sudani hat nur begrenzte Kontrolle über einige vom benachbarten Iran unterstützte Gruppen, mit deren Hilfe er vor einem Jahr an die Macht kam und die nun einen starken Block in seiner Regierungskoalition bilden.