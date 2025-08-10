Unternehmen

EU Start-up Offensive: Brüssel will Europas Innovationslücke schließen

Mit Rentenmilliarden, schneller Finanzierung und einem EU Pass will Brüssel Europas Start ups beflügeln – doch freiwillige Regeln, hohe Wohnkosten und Steuerchaos drohen Kapital und Talente weiter zu vertreiben.
Brüssel lockt Start‑ups mit Rentengeldern, schneller Förderung und EU‑Pass (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Nur wenige Jungunternehmen bleiben in der EU: Lässt sich das Blatt wenden?
  • EU-Pass für 27 Märkte: Bürokratie‑Befreiung oder Papiertiger?
  • Pensionsgeld & Blue‑Carpet: Wachstums­booster oder Systemrisiko?

