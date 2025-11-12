Politik

COP30 in Brasilien: So sollen Milliarden die grüne Transformation und das Klima sichern

Auf dem Klimagipfel COP30 in Belém stehen nicht nur ökologische Ziele im Mittelpunkt, sondern vor allem die Finanzierung der globalen Transformation. Wie können Staaten und private Akteure die gewaltigen Summen bereitstellen, die für eine erfolgreiche Umsetzung nötig sind?