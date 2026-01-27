Wirtschaft

EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal

Die EU schließt nach Jahren zäher Gespräche ein Freihandelsabkommen mit Indien und öffnet sich einem Markt von fast zwei Milliarden Menschen. Der Deal verspricht Wachstum, niedrigere Zölle und neue Chancen für Industrie und Landwirtschaft. Zugleich ist er eine strategische Antwort auf Trumps Zollpolitik und Chinas wachsenden Einfluss.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.01.2026 08:12
Aktualisiert: 27.01.2026 08:12
Lesezeit: 3 min
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) und sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar (r) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum das EU-Indien-Handelsabkommen geopolitisch wichtiger ist als viele frühere Deals.
  • Welche Folgen der Zollabbau für deutsche Autobauer konkret haben könnte.
  • Wie stark Europa und Indien gemeinsam die Weltwirtschaft prägen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Schattenwirtschaft in Deutschland steigt auf mehr als 500 Milliarden Euro – ein Warnsignal
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Schattenwirtschaft in Deutschland steigt auf mehr als 500 Milliarden Euro – ein Warnsignal
27.01.2026

Die Schattenwirtschaft in Deutschland erreicht neue Dimensionen. Steigende Belastungen, schwaches Wachstum und strukturelle Probleme...

Lithium-Abbau als strategischer Rohstofffaktor für Deutschland
DWN
Technologie
Technologie Lithium-Abbau als strategischer Rohstofffaktor für Deutschland
27.01.2026

Der Abbau von Lithium gilt als Schlüssel für Europas Industrie und Energiewende. Doch im Erzgebirge treffen große Hoffnungen auf...

EU-Indien-Handelsabkommen: Neue Freihandelszone mit globaler Wirkung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Indien-Handelsabkommen: Neue Freihandelszone mit globaler Wirkung
27.01.2026

Die Europäische Union und Indien stehen vor einem wirtschaftspolitischen Wendepunkt. Ein neues Handelsabkommen verspricht enorme Chancen...

Puma-Aktie auf Höhenflug: Chinesische Branchenriese Anta Sports steigt ein – sollten Anleger jetzt die Puma-Aktie kaufen?
DWN
Finanzen
Finanzen Puma-Aktie auf Höhenflug: Chinesische Branchenriese Anta Sports steigt ein – sollten Anleger jetzt die Puma-Aktie kaufen?
27.01.2026

Die Puma-Aktie ist bereits vor dem Start in den Börsenhandel abgehoben: Mit einem Plus von zeitweise mehr als 20 Prozent gehören die...

EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
27.01.2026

Die EU schließt nach Jahren zäher Gespräche ein Freihandelsabkommen mit Indien und öffnet sich einem Markt von fast zwei Milliarden...

Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat
DWN
Unternehmen
Unternehmen Volkswagen streicht zehn Vorstandsposten bei VW, Škoda und Seat
27.01.2026

Volkswagen greift tief in die Konzernstruktur ein und streicht zahlreiche Führungspositionen. Die Reorganisation soll Milliarden sparen...

Arbeitsmarkt im Wandel: Sechs Jobtrends für 2026
DWN
Unternehmen
Unternehmen Arbeitsmarkt im Wandel: Sechs Jobtrends für 2026
27.01.2026

KI, Homeoffice und Jobsicherheit: Die Arbeitswelt ist im Wandel und die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Welche Branchen...

US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Investoren bleiben optimistisch. Wall Street schließt im Plus
26.01.2026

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Montag im grünen Bereich. In den kommenden Tagen stehen die Sitzung der US-Notenbank und...