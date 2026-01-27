Wirtschaft

EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal

Die EU schließt nach Jahren zäher Gespräche ein Freihandelsabkommen mit Indien und öffnet sich einem Markt von fast zwei Milliarden Menschen. Der Deal verspricht Wachstum, niedrigere Zölle und neue Chancen für Industrie und Landwirtschaft. Zugleich ist er eine strategische Antwort auf Trumps Zollpolitik und Chinas wachsenden Einfluss.