Wirtschaft

Rekord bei Neugründungen von Bäckereien

Mehr Bäckermeister wagen trotz eines schwierigen Umfelds den Schritt in die Selbstständigkeit. Eine Regel belastet die Handwerksbetriebe dabei besonders.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.06.2026 08:21
Lesezeit: 1 min
Rekord bei Neugründungen von Bäckereien
So viele Bäckermeister wie nie zuvor machen sich selbstständig – gleichzeitig verschwinden immer mehr Handwerksbetriebe vom Markt. (Foto: dpa) Foto: Frank Molter

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Bäcker gründen und dennoch Betriebe verschwinden.
  • Welche Vorschrift das Handwerk besonders hart trifft.
  • Weshalb der Branchenverband trotz Rekordzahlen Alarm schlägt

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