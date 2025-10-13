Wirtschaft

IW-Analyse: Ostdeutschland wirtschaftlich abgehängt

Über 35 Jahre nach der Wiedervereinigung bleibt Ostdeutschland wirtschaftlich deutlich hinter dem Westen zurück. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass die Angleichung stagniert – teils sogar rückläufig ist. Erwerbsquote, Innovation, Digitalisierung und Investitionen liegen deutlich unter westdeutschen Werten. Experten sehen keine kurzfristige Lösung und fordern strukturelle Änderungen.
Elisabeth Kaiser (SPD), Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, spricht während einer Pressekonferenz im Schloss Ettersburg (Foto: dpa). Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Wie steht Ostdeutschland wirtschaftlich da?
  • Warum stagniert die wirtschaftliche Angleichung zwischen Ost und West?
  • Welche Lösungen sehen Experten für die strukturellen Probleme?

