Wirtschaft

IW-Analyse: Ostdeutschland wirtschaftlich abgehängt

Über 35 Jahre nach der Wiedervereinigung bleibt Ostdeutschland wirtschaftlich deutlich hinter dem Westen zurück. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass die Angleichung stagniert – teils sogar rückläufig ist. Erwerbsquote, Innovation, Digitalisierung und Investitionen liegen deutlich unter westdeutschen Werten. Experten sehen keine kurzfristige Lösung und fordern strukturelle Änderungen.