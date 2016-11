Boeing: WTO stuft Steuervergünstigung als illegal ein

Wirtschaft

Der Konkurrenzkampf zwischen Boeing und Airbus geht in eine neue Runde. Der US-Konzern muss sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten.

Boeing hat im Streit über Milliardensubventionen für Flugzeugbauer eine Niederlage einstecken müssen. Die Welthandelsorganisation (WTO) befand am Montag, dass es sich bei Steuervergünstigungen des US-Bundesstaates Washington für die Entwicklung des 777X-Langstreckenflugzeugs um unzulässige staatliche Zuschüsse handele. Die WTO nannte keinen Betrag für die Entlastung. Die Europäische Union (EU) bezifferte sie aber mit rund 5,7 Milliarden Dollar von insgesamt 8,7 Milliarden Dollar an Steuervergünstigungen in dem Bundesstaat, in dem der Großteil der Boeing-Fertigungsstätten liegt.

Boeings europäischer Rivale Airbus erklärte, durch die Zuschüsse seien ihm Umsatzausfälle in Höhe von 50 Millionen Dollar jährlich entstanden. Boeing und Airbus liefern sich nicht nur einen Kampf um die größten Aufträge. Die beiden weltgrößten Flugzeughersteller werfen sich gegenseitig vor, illegale Staatshilfen zu kassieren. Der Streit schwelt seit mehr als einem Jahrzehnt. Gegen den jüngsten Entscheid ist Berufung möglich.

*** Bestellen Sie den täglichen Newsletter der Deutschen Wirtschafts Nachrichten: Die wichtigsten aktuellen News und die exklusiven Stories bereits am frühen Morgen. Verschaffen Sie sich einen Informations-Vorsprung. Anmeldung zum Gratis-Newsletter hier. ***