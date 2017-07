Hamburger Zerstörungen: „Noch nie so eine Gewalt erlebt“

Kriminalität

Bilder von den Verwüstungen in Hamburg.

«Ich bin langjährig Polizeibeamter, aber so eine Gewalt, so einen Hass gegen Polizisten, das habe ich noch nie erlebt. (…) Wir mussten Spezialkräfte einsetzen, die wir sonst nur in Terrorlagen zum Einsatz bringen würden, das zeigt die Dimension.»

(Der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill, laut dpa)

