Salzburg: Sturm bringt Passagier-Flugzeug in Schwierigkeiten

Luftfahrt

Das Sturmtief Herwart zwang mehrere Flugzeuge, ihre Landungen abzubrechen.

In Salzburg haben extreme Winde den Piloten einer Passagier-Maschine der polnischen „Enter Air“ zu einem waghalsigen Manöver gezwungen. Die Maschine kam mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden auf, schaffte die Landung aber nicht. Der Pilot musste das Manöver abbrechen und die Maschine durchstarten. Die Maschine landete laut Bild-Zeitung später in Linz.

Auch am Wiener Flughafen Schwechat gerieten zahlreiche Flugzeuge in Schwierigkeiten, ein EasyJet-Flieger aus Berlin musste den Anflug ebenfalls abbrechen, konnte jedoch in einem zweiten Versuch problemlos landen.

