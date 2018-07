Samsung, Siemens und Google interessiert an Wallet-Hersteller Ledger

TOP-Meldung

Samsung, Siemens und Google interessiert an Krypto-Wallet-Hersteller Ledger

Der führende Hersteller und Entwickler von Hardware-Krypto-Wallets verkaufte 2017 mehr als 1 Million Hardware-Wallets und verzeichnete einen Gewinn von 29 Millionen Dollar. Anfang dieses Jahres sammelte Ledger bereits 75 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde ein, die von Tim Draper und dem Draper Venture Network Fund geleitet wurde.

Das Unternehmen wird in diesem Jahr noch eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von mehreren Millionen Dollar starten. Einige der größten Technologiekonzerne der Welt, darunter Samsung, Siemens und Google, haben bereits die Finanzen von Ledger durchgesehen und zeigen Interesse daran, in das Unternehmen zu investieren, berichtet Forbes.

In einem Interview mit Forbes sagte Firmenchef Pascal Gauthier, dass der Mangel an sicheren Plattformen für Blockchain-Transaktionen die Nachfrage nach Hardware-Brieftaschen ansteigen lässt. „Die Blockchain selbst ist sicher, aber das Signieren auf der Blockchain ist ein Problem. Wenn du den [privaten Schlüssel] verlierst, gibt es keine Bank, die sich um deine Vermögenswerte kümmert oder darum, sie zu retten“, sagte Gauthier.