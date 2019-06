Politik

Trump und Demokraten bilden Allianz im Kampf gegen Tech-Giganten

Nach der Zerschlagung von „Standard Oil“ im Jahre 1911 ging der amerikanische Staat rund ein Vierteljahrhundert hart gegen Monopole vor. In den 70er Jahren begann die Wachsamkeit der Politik und der zuständigen Behörden allerdings nachzulassen, in den 80er Jahren - zu Hochzeiten des Reagan´schen Neoliberalismus - kam der Kampf gegen marktbeherrschende Großkonzerne fast völlig zum Erliegen. Doch seit ein paar Jahren wird dem Thema wieder vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet - und zwar sowohl behördlicherseits als auch von Seiten der Politik. In der Bekämpfung der marktmächtigen Tech-Unternehmen sind sich Demokraten und Republikaner ausnahmsweise einmal einig. Es bildet sich eine ungewöhnliche Allianz - von der Facebook, Google und Co. eine zunehmend ernste Gefahr droht.