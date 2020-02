Während Russland und die Türkei verhandeln, tötet Syrien fünf türkische Soldaten

Lesezeit: 1 min

Die syrische Armee hat in der Provinz Idlib fünf türkische Soldaten getötet. Seltsam ist, dass der Angriff zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem sich eine russische Delegation in Ankara befindet, um Gespräche über Idlib zu führen.

Erneuter Angriff auf die türkische Armee in Idlib. (Grafik: Syria Live Map/DWN)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was der Angriff für das Astana-Abkommen bedeutet

Welche strategische wichtige Stadt die syrische Armee zuvor erobert hatte

Wie viele Menschen aufgrund der jüngsten syrischen Offensive fliehen mussten