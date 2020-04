DWN Spezial: Trump, Erdogan und Putin bereiten den Sturz von Assad vor

Lesezeit: 2 min

In Moskau dreht sich der Wind zu Ungunsten von Damaskus. Ein Sturz der syrischen Regierung im Rahmen einer Kooperation zwischen Russland, der USA, Israel und der Türkei gilt als sicher. Genau das hatten die Deutschen Wirtschaftsnachrichten als einziges Medium in Europa in einer Analyse bereits im März angekündigt - und keiner wollte es glauben.

Trump, Erdogan und Putin wollen Syrien neu ordnen. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Deutschen Wirtschaftsnachrichten bereits im März den Sturz al-Assads angekündigt hatten

Wie Russland eine Medienkampagne gegen al-Assad gestartet hat

Was westliche Diplomaten dazu sagen