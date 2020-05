Wie künstliche Intelligenz gegen den Corona Virus helfen kann - hier informieren und DWN unterstützen

Lesezeit: 1 min

Bei COVID-19 sucht jeder nach Antworten und die Situation belastet Unternehmen, Regierungsbehörden und Gesundheitsorganisationen. Unser Partner zeigt wie AI helfen kann.

IBM bietet Watson Assistant mindestens 90 Tage lang kostenlos an, um Probleme rund um COVID-19 zu lösen. Watson ist darauf geschult, häufig gestellte COVID-19-Fragen zu verstehen und zu beantworten, wobei die US-CDC-Richtlinien direkt genutzt werden und so problemlos in vorhandene Web- oder Telefonkanäle integriert werden kann.

Watson Assistant ist eine Konversations-KI-Plattform, die Benutzern eine ansprechende Lösung bietet, um ihre komplexesten Probleme zu lösen. Watson Assistant wird derzeit weltweit eingesetzt, von der Stadt Austin bis zum polnischen Gesundheitsministerium. Er kann auf jede Branche oder jeden Anwendungsfall zugeschnitten werden und ist in nur 24 Stunden einsatzbereit. IBM bietet Watson Assistant mit COVID-19-Fragen über die IBM Cloud an und unterstützt Sie bei der Ersteinrichtung.

Informieren Sie sich hier genauer über die Möglichkeiten, die Ihnen IBM Watson bietet und unterstützen Sie die DWN.