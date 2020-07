Handel und Gastgewerbe wollen Anspruch auf Corona-Mietreduzierung

Lesezeit: 2 min

Das Geschäft im Einzelhandel, in Hotels und Gaststätten ist auch nach den Corona-Lockerungen noch nicht wieder in Schwung gekommen. Hohe Mieten und Pachten, vor allem in Großstädten, sind ein Problem.

18.05.2020, Baden-Württemberg, Münstertal: Eine Frau deckt in einem Restaurant einen Tisch ein und trägt Mundschutz. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum ein Anspruch auf Miet- und Pachtminderung für Betriebe verlangt wird

Welche Probleme Händler mit Vermietern haben

Bis wann die Pflicht über einen Insolvenzantrag ausgesetzt wurde