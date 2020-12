Royal Navy meldet neun russische Kriegsschiffe vor Großbritannien

Lesezeit: 2 min

In den Gewässern vor Großbritannien hat die Royal Navy in den vergangenen zwei Wochen eigenen Angaben zufolge neun russische Kriegsschiffe geortet und überwacht. „Trotz der Zunahme der russischen Aktivitäten an der Oberfläche und unter Wasser sind wir immer bereit zu reagieren“, so Admiral Tony Radakin.

Die letzte bekannte Position des britischen Schiffs HMS Severn und der Hafen von Portsmouth. (Grafik: Marinetraffic.com/DWN)

Lesen Sie in diesem Artikel: In welchen zwei Gewässern die russischen Schiffe geortet wurden

Welche russischen und britischen Kriegsschiffe im Einsatz waren

Wie die britische Marine die Gefährdungslage beurteilt