Trump kündigt geordnete Machtübergabe an Joe Biden an

US-Präsident Donald Trump wird sich offenbar nicht weiter gegen die Machtübergabe an Joe Biden sperren. Die Amtsgeschäfte würden am 20. Januar geordnet übertragen, sagte Trump laut einer vom stellvertretenden Stabschef Dan Scavino per Twitter verbreiteten Mitteilung. Zuvor hatte der US-Kongress den Wahlsieg Bidens offiziell bestätigt.

Joe Biden am Mittwochabend. (Foto: dpa) Foto: Susan Walsh