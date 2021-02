Dax: Deutsche Anleger blasen nach Rückschlägen vom Freitag zur Aufholjagd

Lesezeit: 1 min

Die deutsche Börse entwickelt sich heute Morgen wieder positiv - vielleicht etwas unerwartet.

Das deutsche Leitbarometer hat heute Morgen zur Aufholjagd angesetzt und bis 10.30 Uhr 1,2 Prozent auf 13.588 Punkte gewonnen.

Die Erholung ist umso interessanter, weil die Belastung, die aus den USA für den heutigen Tag herüberkommt, mehr als zentnerschwer liegt: So sind sowohl der Dow Jones Industrial als die Nasdaq mit einem Verlust von zwei Prozent aus dem Handel gegangen.

Immerhin gibt es heute Nachmittag wieder Konjunkturdaten aus den USA, die für positive Bewegung sorgen könnten. So wird um 15.45 Uhr MEZ der Markit PMI-Index für die Produktion veröffentlicht. Um 16 Uhr MEZ erfahren die Anleger, wie hoch die Konstruktionsausgaben gewesen sind. Zudem gibt es Informationen, wie sich der ISM-Beschäftigungsindex und die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe entwickelt haben.

Positive Impulse hat der deutsche Markt mit Sicherheit nötig, weil es am Freitagabend noch düster ausgesehen hat.

So war der Dax um 1,7 Prozent auf 13.433 Zähler eingebrochen. Es gab nur drei Aktien, die nicht verloren haben. Am besten kam noch Covestro weg, das 1,2 Prozent auf 56,16 Euro zulegte. Danach kam Daimler, das am Freitag mit überraschenden Steigerungen die Anleger erfreut hatte, auf den zweiten Platz. Das Papier des Autoherstellers verzeichnete ein Plus von 0,9 Prozent auf 58,12 Euro. Der Dritte im Bunde war MTU, das bei 192 Euro stagnierte.

Am meisten wurde die Münchener Rückversicherung gebeutelt, die mit 3,4 Prozent auf 218,80 Euro aus dem Rennen ging. Die Deutsche Bank büßte 3,3 Prozent auf 8,37 Euro ein, während SAP, das Schwergewicht, 3,2 Prozent auf 104,80 Euro verlor.