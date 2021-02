Lesezeit: 1 min

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Tourismusbranche im vergangenen Jahr hart getroffen.

Claudia Wießner (l), Geschäftsführerin der Hotels Amalienhof in Weimar und Carolinenhof in Berlin, steht zusammen mit Axel Möller, Geschäftsführer der Hotelkooperation VCH-Hotels, an einem Bett vor dem Brandenburger Tor. (Foto: dpa)

Foto: Bernd von Jutrczenka