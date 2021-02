Deutsche Anleger lauern vor dem Wochenende auf neue Impulse

Lesezeit: 1 min

Die deutschen Börsen haben sich in der laufenden Woche unruhig gezeigt, ohne dass es große Verluste gegeben hätte. Nachmittags gibt es wieder Konjunkturdaten aus den USA.

Das deutsche Leitbarometer hat heute bis um 11 Uhr 0,5 Prozent auf 13.960 Punkte gewonnen.

Am Nachmittag könnte es Impulse geben – und zwar durch neue Konjunkturdaten aus den USA: Es werden um 15.45 Uhr MEZ Statistiken über Verkäufe bestehender Häuser veröffentlicht. Zum selben Zeitpunkt präsentiert das PMI-Institut seine Indizes über die Verarbeitung, die Dienstleistung und über die allgemeine Entwicklung.

Der Dax ist am Donnerstag mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 13.886 Punkte aus dem Rennen gegangen. Natürlich gab es auch Tagesgewinner: So hat Volkswagen 4,6 Prozent auf 168,86 Euro gewonnen und lag damit auf dem ersten Platz. Danach platzierte sich Daimler, das 2,2 Prozent auf 66,89 Euro zulegte. SAP war mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 106,24 Euro die Nummer drei in dieser Tabelle.

Die Tabelle der Tagesverlierer hingegen führte MTU an, das 4,7 Prozent auf 188,90 Euro verlor. Die Nummer zwei war Fresenius Medical Care (FMC), das 1,8 Prozent auf 59,90 Euro einbüßte. Delivery Hero landete ebenso mit einem Minus von 1,8 auf 121,80 Euro auf dem dritten Platz.