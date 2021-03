Lesezeit: 2 min

Handeln Sie Edelmetalle und Kryptowährungen mit einem zuverlässigen Broker

Evotrade - Ihr zuverlässiger Online Trading Broker

Es gibt Hunderte von Online-Brokern, aber nur wenige von ihnen sind wirklich vertrauenswürdig. Manche haben riesige Kommissionen, manche haben eine Menge von versteckten Gebühren, und einige sind einfach nur Betrug. Wie kann man also ruhig mit Edelmetallen und Kryptowährungen handeln, ohne sich über die Sicherheits- und Finanzprobleme den Kopf zu zerbrechen, die entstehen könnten, wenn man den falschen Broker wählt? Es ist ganz einfach!

Einen zuverlässigen Broker online zu finden, kann manchmal eine echte Qual sein. Die großen Markennamen sind zuverlässig, aber haben riesige Kommissionen und Sie werden fast nie von jemanden aus ihrem Team die Antwort bekommen, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme haben. Mit anderen Brokern zu arbeiten, die schattige Webseiten haben und kein Markenimage aufgebaut haben, ist auch eine schlechte Idee, weil Sie leicht betrogen werden könnten. Was sind also Ihre Alternativen? Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Evotrade, einem ziemlich neuen Broker, der in den letzten Jahren Tausenden von Händlern geholfen hat, Gewinne auf dem Finanzmarkt zu erzielen! Lesen Sie durch die Tausende von Bewertungen über Evotrade, die Sie im Internet finden können und wie dieser Broker Menschen geholfen hat, mehr über die Finanzmärkte zu erfahren.

Evotrade Demokonto - Die beste Wahl für Anfänger im Handel

Wenn Sie neu in der Handelswelt sind, kann der Einstieg in ein echtes Handelskonto ein großes Risiko darstellen. Genau aus diesem Grund bietet Evotrade seinen Kunden ein KOSTENLOSES Demokonto an, mit dem Sie ein besseres Verständnis für die Finanzmärkte bekommen können, ohne Ihr eigenes Geld zu riskieren. Machen Sie sich mit den Instrumenten und Marktbedingungen bei Evotrade.com absolut kostenlos vertraut.

Verfügbare Handelsmöglichkeiten bei Evotrade.com

Mit Evotrade können Sie die beliebtesten Handelsmöglichkeiten wie Kryptowährungen, Edelmetalle, Indizes, Währungspaare, Energieträger und vieles mehr schon heute handeln. Ohne Kommissionen schafft Evotrade die perfekte Umgebung für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen, um ihr Wissen und ihre Gewinne an den Finanzmärkten zu maximieren!

Evotrade Registrierungsprozess

Die Registrierung bei evotrade.com könnte nicht einfacher sein. Alles, was Sie machen müssen, ist Folgendes:

Schritt 1

Eröffnen Sie ein Echt- oder Demo-Handelskonto

Schritt 2

Verifizieren Sie Ihre Identität bei Evotrade.com

Schritt 3

Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein

Schritt 4

Fangen Sie mit dem Handel an!

Metatrader 5 und Evotrade

Die Handelsplattform Metatrader gibt es seit fast 2 Jahrzehnten und hat während dieser Zeit die notwendigen Instrumente bereitgestellt, um Millionen von Menschen zu helfen, richtig auf den Finanzmärkten zu handeln. Evotrade arbeitet nur mit Metatrader 5 aufgrund seiner benutzerfreundlichen Technologien und der höchsten Sicherheit, wenn es um Trades geht.

Wie man Geld einzahlt

Evotrade macht alles, was möglich ist, damit die Benutzer mit minimalem Aufwand in den Handel einsteigen können. Sobald Sie Ihre Identität während des Registrierungsprozesses verifiziert haben, ist die Einzahlung von Geldmitteln auf Ihr Handelskonto extrem einfach. Alles, was Sie machen müssen, ist, auf die Seite "Einzahlung" auf unserer Website zu gehen und zu wählen, welche Einzahlungsmethoden Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie können zwischen Banküberweisung, Visa/Mastercard, sowie Neteller und Skrill Einzahlungsmethoden wählen.

Evotrade Registrierungsbonus

Wenn alle oben genannten Vorteile Sie nicht überzeugt haben, bei Evotrade zu handeln, dann wird es vielleicht der Willkommensbonus! Erhalten Sie bis zu 50% Ihrer Ersteinzahlung als Willkommensbonus von Evotrade