Antwort an Nato und Ukraine? Russland startet großes Militär-Manöver im ganzen Land

Lesezeit: 2 min

Russland wird den gesamten April hindurch ein Militärmanöver in allen Militärbezirken durchführen. Währenddessen könnte in der Ukraine jederzeit ein neuer Krieg zwischen der ukrainischen Armee und den Rebellen beginnen. Die Ukraine will unbedingt die Nato mit ins Boot holen.

Russlands Präsident Wladimir Putin. (Foto: dpa) Foto: Sergei Ilnitsky

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viele Übungen im Rahmen des Manövers stattfinden sollen

Was die aktuelle Lage in der Ukraine ist

Warum die Rebellen in der Ukraine weitaus stärker sind als im Jahr 2014