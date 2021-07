Wie es deutschen Top-Leuten gelang, den Deutschland-Chef des IS zu schnappen

Lesezeit: 7 min

Der im Irak geborene und aus Kirkuk stammende ethnische Kurde Abu Walaa war der Deutschland-Chef des IS. Er rekrutierte unter anderem die Zwillinge Kevin und Mark Knop für Selbstmordanschläge im Irak. Die deutschen Behörden zerschlugen sein Netzwerk in Deutschland unter Einsatz eines Top-Manns, über den mittlerweile Bücher geschrieben werden.

Abu Walaa, mutmaßlicher Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland, kommt in das Oberlandesgericht (fotografiert durch eine Glasscheibe). (Foto: dpa)

Foto: Julian Stratenschulte