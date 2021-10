Wie der US-Dollar über 90 Prozent seiner Kaufkraft verlor

Lesezeit: 1 min

Der US-Dollar ist noch immer die wichtigste Währung der Welt. Der heutige Dollar ist jedoch nur noch einen Bruchteil dessen wert, was er noch vor 100 Jahren wert war. Wie kam es zu diesem immensen Kaufkraftverlust? Der tiefe Fall des US-Dollar begann mit der Gründung der Zentralbank.

Der Dollar hat in den vergangenen hundert Jahren massiv an Wert verloren. (Foto: iStock.com/Konoplytska)

Wenn Sie im Jahr 1913 durch die Straßen von New York City gelaufen wären, in der Hosentasche nur einen einzigen Dollar, was hätten Sie damit in einem Laden kaufen können? Nicht viel, denken Sie vielleicht und lägen weit daneben. Ihr Dollar hätte damals ausgereicht, um damit 30 Tafeln Schokolade des Herstellers Hershey zu erwerben. Heute können Sie sich glücklich schätzen, mit einem Dollar einen Becher Kaffee bei McDonald's zu kaufen. Warum hat der Dollar so sehr an Kaufkraft verloren?

