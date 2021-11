Wie ich mehrere Tausend Euro an der Börse verzockt habe

Lesezeit: 1 min

Ziel eines jeden Investments ist die Geldvermehrung. Dass dieser Plan leider in der Praxis nicht immer so gut funktionier wie in der Theorie angedacht, ist wahrlich kein Geheimnis. Wie geht man aber am besten um mit Flops, Fehlschlägen und Verlusten?

Das Geldverlieren gehört leider beim Investieren an der Börse dazu. (Foto: iStock.com/g-stockstudio) Foto: g-stockstudio

Ich habe selber schon mehrere Tausend Euro am Kapitalmarkt verloren. Ich hatte zwar auch immer mal Gewinnmitnahmen bei manchen Aktien. Dennoch habe ich insgesamt deutlich mehr in den Sand gesetzt, als es mir eigentlich lieb ist. Wie ich damit umgehe? Indem ich versuche, rational an den Verlust zu gehen. Auf gar keinen Fall emotional. Ich schätze mich selbst nicht als dumm ein. Sicherlich auch nicht als hochintelligent. Sondern irgendwo in der Mitte. In einem Satz kann man mich als Mischung aus Bauernschläue und ersten Uniabsolventen in der Familie beschreiben. Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.

