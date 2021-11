Seltsame Umfrage: Junge Menschen wollen stark in Aktien investieren

Lesezeit: 1 min

Aus einer umstrittenen Studie der Social-Trading-Plattform Wikifolio geht hervor, dass junge Menschen besonders stark in Aktien und Fonds investieren.

Die große Anzeige in der Börse in Frankfurt am Main (Hessen) zeigt am 15.01.2014 die Dax-Kurve und verschiedene Börsenkurse (Aufnahme mit Doppelbelichtung). (Foto: dpa)

Foto: Daniel Reinhardt