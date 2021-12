Investor Daniel Oliver: „Der Goldpreis wird auf 10.000 US-Dollar steigen“

Lesezeit: 1 min

Der Gründer von „Myrmikan Capital“, Daniel Oliver, ist der Ansicht, dass der Goldpreis auf 10.000 US-Dollar steigen wird.

1000g Goldbarren liegen am 30.05.2012 bei einem Goldhändler in München (Oberbayern) in einem Tresor auf einem Tisch. (Foto: dpa)

Foto: Sven Hoppe