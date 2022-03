Zwischen Boom und Blase: Sind Immobilienaktien das klügere Betongold-Investment?

Lesezeit: 1 min

Wer berechtigte Angst vor einer Blase auf dem Wohnungsmarkt hat und trotzdem sein Erspartes vor der Inflation retten will, kann an der Börse in Immobilien investieren. Doch welche Chancen bieten Immobilienaktien derzeit?

Es gibt Alternativen zum direkten Kauf einer Immobilie. Auch an der Börse können Anleger in Betongold investieren. (Foto: iStock.com/ekapol) Foto: ekapol

Nicht wenige Experten vermutet eine Blasenbildung am Immobilienmarkt. „Das enorme Niveau der Kaufpreise und die nochmaligen Anstiege sind sowohl überraschend als auch durchaus beängstigend“, heißt es im Gutachten der Immobilienweisen. Auch der Bundesbank bereiten die Immobilienpreise Sorgen. Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.

