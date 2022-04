Putin empfängt erstes EU-Staatsoberhaupt seit Beginn der Invasion

Lesezeit: 2 min

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag in Moskau erwartet.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Das gab der konservative Regierungschef in Wien am Sonntag bekannt....

