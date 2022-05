Lesezeit: 1 min

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock veranstaltet jedes Jahr eine Konferenz zu den größten Trends im Investmentbereich. Dieses Jahr standen fünf Megatrends im Fokus, die unsere Gesellschaft auf Jahrzehnte prägen werden. Anleger können über spezielle Themenfonds in diese Trends investieren.

Die Urbanisierung ist einer der fünf Megatrends, auf die BlackRock in den kommenden Jahrzehnten setzt. (Foto: iStock.com/YiuCheung)

Megatrends sind langfristige Entwicklungen und haben nichts zu tun mit kurzfristigen Hypes. Mancher wird sich vielleicht noch an das Computerspiel „Pokemon Go“ erinnern, das einen kurzfristigen Trend auf der Welt verursachte. Ausgelöst durch technologische Fortschritte bei Augmented Reality (AR) und Geolocation wurde das Spiel zu einem weltweiten Hit. Der Hype um „Pokemon Go“ hielt jedoch nicht lange an. Der dahinter liegende Megatrend dagegen war Konnektivität, also das Bedürfnis der Konsumenten, eine Verbundenheit durch digitale Medien zu erleben, und dieser Megatrend wirkt nach wie vor auf unsere Gesellschaft.

