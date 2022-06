Kann man Bitcoin zurückverfolgen?

Lesezeit: 2 min

Bitcoin ist eine dezentralisierte digitale Währung, die auch als Wertaufbewahrungsmittel dient. Im Gegensatz zu Fiatgeld-Transaktionen, an denen in der Regel Intermediäre beteiligt sind, finden Bitcoin-Transaktionen auf der Blockchain statt, ohne dass eine dritte Partei beteiligt ist.

Außerdem identifizieren sich Bitcoin-Nutzer hauptsächlich über öffentliche Adressen, die nicht viele persönliche Informationen preisgeben, da sie sogar Pseudonyme enthalten können.

Bitcoin ist eine technologiebasierte Währung, die in einem Peer-to-Peer-Netzwerk läuft, was es für Dritte und Nutzer extrem schwierig macht, die Transaktionen anderer Leute auszuspionieren. Außerdem sind Bitcoin-Transaktionen unumkehrbar. Diese Eigenschaften wirken sich auf die verbesserte Netzwerksicherheit und die Privatsphäre von Bitcoin aus, so dass die meisten Menschen glauben, dass Bitcoin nicht nachvollziehbar ist.

Cyberkriminelle haben sich diese Bestimmungen und die unzureichenden Kenntnisse der Öffentlichkeit über Kryptowährungen zunutze gemacht, um Bitcoin für verschiedene illegale Aktivitäten, einschließlich Betrug und Geldwäsche, zu verwenden. Allerdings gibt es heute mehrere Möglichkeiten, Bitcoin-Transaktionen zurückzuverfolgen. Aus diesem Grund haben die Strafverfolgungsbehörden mehrere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin erfolgreich aufspüren und aufdecken können.

Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen

Laut der offiziellen Website dieser Krypto-Börse, bestätigte Bitcoin, dass bis 2020 monatlich durchschnittlich 10 Millionen Transaktionen durchgeführt wurden. Diese Zahl ist heute erheblich gestiegen, da viele institutionelle Anleger, Händler und Privatpersonen um den Erwerb von Bitcoin kämpfen. Während die Transaktionen im Blockchain-Ledger sichtbar sind, geben die Daten keinen Aufschluss über die realen Identitäten der Nutzer. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, Bitcoin-Transaktionen zurückzuverfolgen.

Service-Anbieter

Bitcoin hat mehrere kryptobasierte Unternehmen inspiriert, die als Virtual Asset Service Providers (VASPs) bekannt sind. Diese Unternehmen dienen hauptsächlich als Marktplätze, auf denen Menschen Kryptowährungen kaufen und verkaufen, aber sie wickeln auch Bitcoin-Transaktionen im Auftrag anderer Unternehmen und Einzelpersonen ab. Einige bieten auch Krypto-Wallets und virtuelle Vermögensverwaltungsdienste an.

Obwohl einige VASPs dezentralisiert sind, sind viele von ihnen zentralisiert und setzen Regeln zur Kundenkenntnis (Know Your Customer - KYC) um. Das macht es für Unternehmen und Einzelpersonen zwingend erforderlich, ihre reale Identität anzugeben, bevor sie diese VASPs zum Senden, Empfangen, Ausgeben und Speichern von Bitcoin nutzen. Die Dienstleister können dann diese Informationen nutzen, um die öffentlichen Adressen und Transaktionen von Bitcoin-Nutzern mit ihren realen Identitäten zu verknüpfen.

Blockchain-Explorer

Mit Blockchain-Explorern können Sie auch Bitcoin-Transaktionen nachverfolgen. Sie sind effektiv, da Bitcoin ebenfalls die Blockchain-Technologie verwendet, um Transaktionen in einem digitalen öffentlichen Hauptbuch zu verifizieren und zu validieren. Es gibt verschiedene Plattformen, die es ermöglichen, die jeweilige Bitcoin-Adresse zu kopieren und einzufügen, um Transaktionsdetails zu verfolgen.

Blockchain-Explorer verwenden hauptsächlich ausgeklügelte Algorithmen, um den Geldfluss in der Blockchain zu verfolgen. Bitcoin führt eine genaue und umfassende Aufzeichnung aller Transaktionen, die seit seiner Gründung über das Netzwerk abgewickelt wurden, so dass es möglich ist, Geldströme zurückzuverfolgen.

Viele Blockchain-Explorer beginnen damit, alle Bitcoin-Transaktionen zu finden, die sich auf die betreffende öffentliche Adresse beziehen. Mithilfe von APIs listet der Explorer alle Quell- und Zieladressen auf, die Bitcoin von dieser Adresse gesendet oder empfangen haben. Einige Hacker verwenden in der Regel mehrere zwischengeschaltete Wallets, wodurch ein komplexes Netz entsteht, dessen Verfolgung mehrere Stunden dauern würde.

Blockchain-Explorer wie der Bitquery-Explorer bieten visuelle Werkzeuge, die den Nutzern helfen, das Geld schnell zu verstehen. Sie bieten auch Alternativen zur Identifizierung von Mustern in der Blockchain, indem sie Cluster erstellen, die analysiert werden können, um Zahlungsdienste, Verwahrer und andere VASPs zu ermitteln.

Herausforderungen bei der Rückverfolgung von Bitcoin

Obwohl Bitcoin rückverfolgbar ist, ist es nicht so einfach, wie manche denken. Bitcoin ermöglicht es den Nutzern beispielsweise, Gelder über zwischengeschaltete Wallets zu erstellen und zu bearbeiten und so ihre reale Identität zu verbergen. Außerdem verbessern Dienste wie Mixer die Privatsphäre und ermöglichen es Kriminellen, gefälschte Gelder mit echtem Geld zu mischen, was die Rückverfolgung extrem erschwert. Es gibt auch unregulierte VASPs, die Kriminelle nutzen können, um illegale Gelder unentdeckt zu verarbeiten.

Bitcoin hat den Datenschutz und die Sicherheit des Netzwerks verbessert, um die Daten und Gelder der Nutzer zu schützen. Die Transaktionen sind jedoch nachvollziehbar.