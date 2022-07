Lesezeit: 2 min

Ein vor einem halben Jahr ins All gestartetes extrem leistungsfähiges Teleskop hat die ersten Bilder zur Erde gesandt.

Das von der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA zur Verfügung gestellte Bild zeigt den Galaxienhaufen SMACS 0723, aufgenommen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop. Das Bild, genannt «Webb's First Deep Field», das als erstes dieses Teleskops veröffentlicht wurde, deckt einen Himmelsausschnitt ab, der etwa so groß ist wie ein Sandkorn, das jemand auf dem Boden in der Hand hält - und enthüllt Tausende von Galaxien in einem winzigen Ausschnitt des riesigen Universums. (Foto: dpa)

Foto: Space Telescope Science Institut