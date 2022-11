Höhenverstellbare Tische: Notwendigkeit oder Mode?

Lesezeit: 2 min

Durchschnittlich verbringen Büroangestellte 8 Stunden pro Tag im Sitzen. Die Empfehlung lautet, die Körperhaltung häufig zu ändern, und so gibt es immer mehr Modelle von höhenverstellbaren Schreibtischen. Aber sind sie tatsächlich notwendig?

Bei der Suche nach guten Büromöbeln, bei denen die Ergonomie der Arbeit berücksichtigt wird, sollte man den Ratschlägen von Experten folgen, die sich immer häufiger für die folgenden Empfehlungen entscheiden: Die Abwechslung zwischen sitzender und stehender Arbeit kann gut für die Gesundheit sein.

Ergonomie am Arbeitsplatz und Verletzungen im Büro

Am Arbeitsplatz ist es sehr wichtig, einen Stuhl zu haben, der den Lendenbereich stützt, und einen Schreibtisch, der so hoch ist, dass die Ellenbogen in einem maximalen Winkel von 90 Grad gehalten werden können, wie es von Physiotherapeuten empfohlen wird. Hier finden Sie einige einfache und praktische Tipps, wie Sie Ihren Arbeitsplatz richtig gestalten können, um Beschwerden und Verletzungen im Büro zu vermeiden.

Viele Experten und Unternehmen entscheiden sich jedoch für höhenverstellbare Schreibtische, die es ermöglichen, abwechselnd im Sitzen und im Stehen zu arbeiten. Diese Option ist keineswegs eine Mode oder ein vorübergehender Trend, sondern wird bleiben.

Wie aus Studien hervorgeht, sitzen wir durchschnittlich 8 Stunden pro Tag am Computer. Wir sollten zumindest unsere Körperhaltung häufig ändern und auf jeden Fall jede Stunde aufstehen. Gehen Sie spazieren, ruhen Sie Ihre Augen aus, indem Sie vom Bildschirm wegschauen, machen Sie vielleicht ein paar Dehnübungen und stellen Sie die richtigen Möbel auf, um die tägliche Ermüdung von Nacken, Rücken und Kopfschmerzen nicht noch zu verstärken. Aber wie sieht es aus, wenn man im Laufe des Tages relativ häufig die Körperhaltung am Arbeitsplatz ändert?

Was sind höhenverstellbare Schreibtische?

Ein gesunder Arbeitsplatz, der sich um das körperliche und geistige Wohlbefinden kümmert, ist für jeden erreichbar. Der erste Schritt dazu ist die Wahl des richtigen Bürotisches, und es scheint keine schlechte Idee zu sein, dass es sich dabei um die neueste Generation handelt.

Höhenverstellbare Schreibtische sind, wie der Name schon sagt, Tische, die auf die gewünschte Höhe eingestellt werden können. Die Höhe kann je nach Bedarf eingestellt werden, so dass im Laufe des Tages zwischen Stehen und Sitzen abgewechselt werden kann.

Ein solcher höhenverstellbarer Schreibtisch bietet die Möglichkeit, mehrmals am Tag die Position zu wechseln, um die sitzende Lebensweise zu erleichtern und die gesündeste ergonomische Haltung für den Arbeitnehmer zu finden. Außerdem können Sie mit dieser Art von vielseitigen Büromöbeln dynamische Arbeitsbereiche einrichten und jeden Arbeitsplatz durch Ergänzungen individuell gestalten.

Höhenverstellbare Schreibtische und kardiovaskuläre Gesundheit

Das Überraschendste und Interessanteste ist, dass diese Art von Büromöbeln nicht nur der Gestaltung des Arbeitsplatzes eine neue Wendung gibt, sondern auch der Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems zuträglich sein kann. Studien haben bereits gezeigt, dass der Wechsel zwischen sitzenden und kurzen stehenden Phasen zur Kalorienverbrennung und zur Verbesserung des Blutzuckerspiegels beitragen kann.

Tipps Für die Arbeit an einem höhenverstellbaren Schreibtisch

Es gibt viele alltägliche Aufgaben, die im Stehen erledigt werden können: telefonieren, ein Gespräch mit einem Kollegen führen, eine SMS checken, E-Mails lesen oder eine Videokonferenz führen.

Für eine korrekte Körperhaltung bei der Verwendung eines höhenverstellbaren Schreibtisches sind folgende Punkte zu beachten:

Der Bildschirm sollte ein wenig nach hinten gekippt und nicht ganz aufrecht sein.

Es ist wichtig, einen Abstand zwischen den Augen und dem Bildschirm von etwa 70-75 Zentimetern einzuhalten.

Ihre Ellbogen sollten immer in einem 90-Grad-Winkel zum Tisch gehalten werden.

Stehen Sie nicht länger als 40 Minuten; versuchen Sie, in Bewegung zu bleiben (vermeiden Sie eine statische Körperhaltung).

Vermeiden Sie es, die Wirbelsäule zu krümmen und sich mit den Ellbogen auf den Tisch zu legen. Halten Sie Ihren Rücken immer aufrecht und tragen Sie bequeme, geeignete Schuhe.

Es gibt verschiedene Modelle von verstellbaren Tischen, wie z.B. mit kurbelbarer oder elektronischer Bedienung, mit denen Sie eine konfigurierbare Höhenverstellung zwischen 71,5 bis 119,5 cm erreichen können. Außerdem gibt es auch eine breite Palette von verschiedenen Varianten, die in jede Umgebung passen.