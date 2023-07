Lesezeit: 2 min

In den jetzigen unbeständigen Zeiten, in denen es große wirtschaftliche, finanzielle, monetäre, politische, geopolitische und technologische Risiken gibt und Märkte von steigender Inflation und hohen Zinsen geprägt sind, suchen Anleger Investitionen, die Inflationsschutz bieten. Was lohnt sich hier wirklich?

Die Pandemie und die unmittelbar darauffolgenden geopolitischen Konflikte, einschließlich dem Krieg in der Ukraine, haben das globale Wirtschaftswachstum gebremst – mit ernsthaften Folgen für Finanzmärkte. Fast überall in der Welt sehen die Menschen aktuell eine hohe Inflation. Das heißt, dass der Wert des Geldes immer weniger wird. Diese hohe Inflation hat dazu geführt, dass Notenbanken in verschiedenen Ländern die Leitzinsen erhöht haben – mit dem Ziel, die Inflation zu bremsen.

Nouriel Roubini, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stern School of Business der New York University, Chefökonom bei Atlas Capital Team Autor und Autor von Megathreats: 10 Bedrohungen unserer Zukunft - und wie wir sie überleben, weist darauf hin, dass die steigende Inflation schlecht für Aktien und auch schlecht für Anleihen ist. Deshalb müssen Investoren alternative Anlagen finden, die das Inflationsrisiko absichern. „Wenn die Inflation steigt, wie es seit 2021 der Fall ist, geschehen zwei Dinge: Der Dividendenfaktor für Aktien ist höher, und deshalb korrigieren Aktien. Besonders die Aktien, die eine lange Laufzeit haben, korrigieren noch stärker“, so Roubini.

Anleger müssen sich daher vor dem Hintergrund komplexer Herausforderungen aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen und politischen Umfelds sehr genau überlegen welche Investitions-Strategien in Zeiten hoher Inflation für sie am besten geeignet sind – am besten in Verbindung mit einer soliden Finanzberatung.

Inflations-Hintergrund

Die Inflationsrate in Deutschland befindet sich aktuell auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Rate Ende März 2023 bei 7,4 Prozent gegenüber den Monaten Januar und Februar 2023, als die Inflationsrate noch bei jeweils 8,7 Prozent lag.