Lesezeit: 1 min

Der DAX könnte sich am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch aufschwingen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex ein Drittelprozent höher im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages. Damit kratzte der DAX vorbörslich am bisherigen Hoch von gut 17.003 Zählern.

DAX-Rekordhoch in Reichweite: Treiben die Bestmarken an der Wall Street auch den deutschen Leitindex an? (Foto: dpa)

Foto: Daniel Reinhardt