Lesezeit: 2 min

Trumps Drohung mit Zöllen verunsichert die deutsche Exportindustrie. Doch Experten sagen: Auch ohne solche Sanktionen seien in den USA keine großen Zuwächse mehr zu erwarten.

Neue Lastwagen für den Export warten in einem Hafen in Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong auf ihren Transport. (Foto: dpa)

Foto: Uncredited