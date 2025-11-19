Finanzen

Aktienstrategie: Wie Profis erkennen, wann es Zeit zum Ausstieg ist

Der perfekte Verkaufszeitpunkt an der Börse ist selten. Doch wer Gewinne nicht rechtzeitig realisiert, riskiert, sie wieder zu verlieren. Börsenprofi Marcus Hernhag zeigt, wann Anleger besser aussteigen sollten – und weshalb Disziplin oft wichtiger ist als Geduld.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.11.2025 12:26
Lesezeit: 3 min
Eine kluge Aktienstrategie entscheidet, wann es Zeit ist, Gewinne mitzunehmen und Risiken zu senken. (Foto: dpa | Boris Roessler) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum selbst gute Aktien manchmal verkauft werden müssen.
  • Wie Anleger erkennen, wann der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen ist.
  • Weshalb Übernahmeangebote oft das Signal zum Handeln sind.

