Politik

Steuerrecht: Ehegattensplitting vorm Aus? Mehr Arbeitszeit für Frauen nicht lukrativ

Für viele Frauen lohnt es sich finanziell nicht, in den Job zurückzukehren oder ihre Teilzeit auszubauen, das Ehegattensplitting entpuppt sich dabei als Bremsklotz. Die politische Debatte über ein mögliches Aus läuft bereits und sie hat Potenzial für einen Koalitionskrach. Der Familienverband spricht von einer möglichen Zwangssteuererhöhung für Millionen von Familien durch die Hintertür.