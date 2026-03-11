Spritpreise in Polen: Warum die Tankfüllung in Polen deutlich günstiger ist

Swinemünde (Świnoujście) auf Usedom: Tanken ist in Polen aufgrund niedrigerer Steuern und Abgaben deutlich günstiger als in Deutschland. (Foto: dpa)

Swinemünde (Świnoujście) auf Usedom: Tanken ist in Polen aufgrund niedrigerer Steuern und Abgaben deutlich günstiger als in Deutschland. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Billigsprit aus Polen: Tankfüllung in Polen deutlich günstiger

Schon wenige Kilometer hinter der Grenze sind die Preise an vielen Tankstellen deutlich niedriger als in Deutschland. Der Unterschied kann erheblich sein und fällt besonders bei größeren Tankfüllungen ins Gewicht. Während Superbenzin in Deutschland häufig rund zwei Euro pro Liter kostet, liegt der Preis an vielen Tankstellen in polnischen Grenzorten deutlich darunter. Wer einen größeren Tank hat oder regelmäßig pendelt, kann dadurch pro Tankfüllung mehrere zehn Euro sparen. Entsprechend hoch ist der Anteil deutscher Autofahrer an vielen Tankstellen direkt hinter der Grenze.

Der Preisunterschied hat mehrere Ursachen. Entscheidend sind vor allem niedrigere Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe. Deutschland erhebt neben der Energiesteuer auch einen nationalen CO₂-Preis, der Benzin und Diesel zusätzlich verteuert. In Polen fallen diese Belastungen geringer aus. Auch Unterschiede in der Marktstruktur und im Wettbewerb zwischen Tankstellen spielen eine Rolle. Rohöl wird international gehandelt und kostet für beide Länder grundsätzlich gleich viel, doch die nationalen Abgaben entscheiden am Ende über den Preis an der Zapfsäule.

Billigsprit aus Polen: Ab dieser Menge droht ein Bußgeld

Doch wer in Polen günstig tankt, sollte die Grenzen kennen. Denn wer zu viel im Kanister nach Deutschland mitnimmt, zahlt für den gesamten Inhalt drauf. Für die Einfuhr nach Deutschland gelten klare Grenzen.

Die 10-Liter-Grenze

Der fest eingebaute Tank Ihres Autos darf bei der Einreise randvoll sein. Für Reservebehälter gilt:

Die 10-Liter-Grenze: Polen erlaubt im Auto nur maximal zehn Liter Kraftstoff im Kanister. Das ist die wichtigste Zahl für Sie.

Die Steuer-Falle: Zwar erlaubt der deutsche Zoll theoretisch 20 Liter steuerfrei. Aber: Da Polen bereits bei zehn Litern abregelt, sollten Sie diese Grenze nie überschreiten. Wer dennoch mehr als 20 Liter dabei hat, muss für die gesamte Menge die deutsche Energiesteuer (65,4 Cent pro Liter) nachzahlen.

Sicherheit geht vor: Auch der ADAC rät, aus Brandschutzgründen nie mehr als zehn Liter im Kofferraum zu transportieren.

Belassen Sie es bei einem 10-Liter-Kanister. Das ist sicher, legal und steuerfrei. Denn wer die Grenzen missachtet, begeht eine Straftat. Das Gesetz sieht hierfür hohe Geldstrafen oder sogar einen Aufenthalt im Gefängnis vor.

Wichtig: Der Zoll kontrolliert die Einhaltung der erlaubten Mengen immer wieder stichprobenartig. Wer die Freimengen missachtet und bei einer Stichprobe erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen.

Fazit

Die Preisunterschiede zwischen Deutschland und Polen können bei einer Tankfüllung mehrere zehn Euro betragen. Wer jenseits der Grenze tankt, kann dadurch spürbar sparen. Beim Transport von zusätzlichem Kraftstoff im Kanister gelten jedoch klare Mengenbegrenzungen.