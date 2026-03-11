Politik

Moskau bestätigt Kriegsziel nach Angriff auf Fabrik: Ukraine entwaffnen

Nach einem ukrainischen Angriff mit mehreren Toten reagiert Moskau – und macht auch Großbritannien Vorwürfe. Kremlsprecher Dmitri Peskow äußert sich auch zu neuen Verhandlungen mit Kiew unter US-Vermittlung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.03.2026 13:11
Lesezeit: 1 min
Ukrainischer Raketenangriff auf eine russische Fabrik: Die Armee setzte dabei laut dem Generalstab Marschflugkörper des britischen Typs Storm Shadow ein. (Foto: dpa) Foto: Mindaugas Kulbis

Im Folgenden:

  • Warum Moskau nach dem Angriff auf eine Rüstungsfabrik sein Kriegsziel erneut bekräftigt.
  • Welche Rolle britische Spezialisten laut Kreml beim Raketenangriff auf Brjansk gespielt haben sollen.
  • Weshalb Istanbul als möglicher Verhandlungsort für Friedensgespräche unter US-Vermittlung gilt.

