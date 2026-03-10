Politik

DWN-Interview: Putins Strategie und der aggressive Globalismus des Kremls

Russlands Krieg in der Ukraine, seine Aktivitäten in Afrika und hybride Operationen weltweit werfen eine grundlegende Frage auf: Welche Strategie verfolgt der Kreml wirklich? Ein Militärhistoriker zieht Parallelen zur Sowjetzeit – und erklärt, warum Putins Politik zugleich überschätzt und unterschätzt wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.03.2026 10:43
Aktualisiert: 10.03.2026 11:00
Lesezeit: 7 min
DWN-Interview: Putins Strategie und der aggressive Globalismus des Kremls
Droht Europa ein Krieg mit Russland? Ein Historiker analysiert Putins Strategie. (Foto: dpa) Foto: Vyacheslav Prokofyev

Im Folgenden:

  • Warum hält Militärhistoriker Gogun einen NATO-Angriff Russlands für unrealistisch?
  • Wie unterscheidet sich Putins Machtpolitik von Stalins?
  • Welche Gefahr geht von Russlands Einflussoperationen weltweit aus?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
10.03.2026

Abschreibungen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro, gestoppte Projekte und eine strategische Kehrtwende zurück zum Verbrennungsmotor: Die...

Von der Leyen kündigt Strategie für Kernenergie-Ausbau an
DWN
Technologie
Technologie Von der Leyen kündigt Strategie für Kernenergie-Ausbau an
10.03.2026

Europa will bei der Kernenergie aufholen: Eine neue Strategie für kleine Reaktoren soll Innovationen vorantreiben und die Stromversorgung...

Spannungen im Persischen Golf: Wie der Iran-Krieg die Energiemärkte belastet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spannungen im Persischen Golf: Wie der Iran-Krieg die Energiemärkte belastet
10.03.2026

Der Iran-Krieg erhöht den Druck auf Energiepreise, Finanzmärkte und globale Kapitalströme. Welche Märkte, Branchen und Regionen sind...

Biontech-Aktie: Gründer Sahin und Türeci verlassen Konzern, Aktie stürzt ab
DWN
Finanzen
Finanzen Biontech-Aktie: Gründer Sahin und Türeci verlassen Konzern, Aktie stürzt ab
10.03.2026

Die Gründer von Biontech treten ab und starten ein neues Biotech-Unternehmen. Für die Biontech-Aktie beginnt eine neue Phase, geprägt...

Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen
10.03.2026

Banken verschärfen derzeit die Kreditvergabe – und ausgerechnet innovative Unternehmen geraten dabei nicht selten ungewollt ins...

Evakuierungsflüge: Vollkasko oder staatliche Pflicht?
DWN
Panorama
Panorama Evakuierungsflüge: Vollkasko oder staatliche Pflicht?
10.03.2026

Nach dem US-israelischen Angriff auf Iran sitzen tausende Urlauber in der Krisenregion Nahost fest. Nicht wenige hoffen auf staatliche...

Aldi schließt Filialen: Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Aldi schließt Filialen: Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen
10.03.2026

Bundesweit sorgen neue Aldi-Schließungen für Irritationen bei vielen Kunden. Immer mehr Aldi-Filialen verschwinden, während gleichzeitig...

Porsche-Aktie: Modellfusion Taycan und Panamera als Antwort auf Verluste
DWN
Finanzen
Finanzen Porsche-Aktie: Modellfusion Taycan und Panamera als Antwort auf Verluste
10.03.2026

Die Porsche-Aktie kämpft mit einem massiven Gewinneinbruch und schrumpfenden Marktanteilen in China. Anleger beobachten nun gespannt, wie...