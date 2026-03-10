Unternehmen

Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen

Banken verschärfen derzeit die Kreditvergabe – und ausgerechnet innovative Unternehmen geraten dabei nicht selten ungewollt ins Hintertreffen. Warum Sicherheiten, Cashflow und Planbarkeit über die Kreditvergabe entscheiden, welche Unterlagen Banken jetzt wirklich sehen wollen und worauf Unternehmen vorbereitet sein sollten, lesen Sie im Folgenden.