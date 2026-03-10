Unternehmen

Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen

Banken verschärfen derzeit die Kreditvergabe – und ausgerechnet innovative Unternehmen geraten dabei nicht selten ungewollt ins Hintertreffen. Warum Sicherheiten, Cashflow und Planbarkeit über die Kreditvergabe entscheiden, welche Unterlagen Banken jetzt wirklich sehen wollen und worauf Unternehmen vorbereitet sein sollten, lesen Sie im Folgenden.
Autor
avtor
Anika Völger
10.03.2026 12:15
Lesezeit: 6 min
Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen
Kredite werden nicht nur teurer, sondern schwerer zugänglich. Eine gute Vorbereitung fürs Kreditgespräch hilft. (Foto: iStockphoto.com/Suebsiri) Foto: Suebsiri

Im Folgenden:

  • 37,8 Prozent der KMU melden striktere Kreditvergabe – Rekordwert im KfW-ifo-Barometer.
  • Was Banken jetzt wirklich sehen wollen: Welche Kennzahlen den Ausschlag geben.  
  • Bankenlogik schlägt Innovationslogik: Warum Digitalisierung und Transformation wie Risiko wirken.

 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung
10.03.2026

Abschreibungen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro, gestoppte Projekte und eine strategische Kehrtwende zurück zum Verbrennungsmotor: Die...

Von der Leyen kündigt Strategie für Kernenergie-Ausbau an
DWN
Technologie
Technologie Von der Leyen kündigt Strategie für Kernenergie-Ausbau an
10.03.2026

Europa will bei der Kernenergie aufholen: Eine neue Strategie für kleine Reaktoren soll Innovationen vorantreiben und die Stromversorgung...

Spannungen im Persischen Golf: Wie der Iran-Krieg die Energiemärkte belastet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spannungen im Persischen Golf: Wie der Iran-Krieg die Energiemärkte belastet
10.03.2026

Der Iran-Krieg erhöht den Druck auf Energiepreise, Finanzmärkte und globale Kapitalströme. Welche Märkte, Branchen und Regionen sind...

Biontech-Aktie: Gründer Sahin und Türeci verlassen Konzern, Aktie stürzt ab
DWN
Finanzen
Finanzen Biontech-Aktie: Gründer Sahin und Türeci verlassen Konzern, Aktie stürzt ab
10.03.2026

Die Gründer von Biontech treten ab und starten ein neues Biotech-Unternehmen. Für die Biontech-Aktie beginnt eine neue Phase, geprägt...

Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kreditvergabe: Banken werden strenger – wie Unternehmen dennoch an Geld kommen
10.03.2026

Banken verschärfen derzeit die Kreditvergabe – und ausgerechnet innovative Unternehmen geraten dabei nicht selten ungewollt ins...

Evakuierungsflüge: Vollkasko oder staatliche Pflicht?
DWN
Panorama
Panorama Evakuierungsflüge: Vollkasko oder staatliche Pflicht?
10.03.2026

Nach dem US-israelischen Angriff auf Iran sitzen tausende Urlauber in der Krisenregion Nahost fest. Nicht wenige hoffen auf staatliche...

Aldi schließt Filialen: Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Aldi schließt Filialen: Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen
10.03.2026

Bundesweit sorgen neue Aldi-Schließungen für Irritationen bei vielen Kunden. Immer mehr Aldi-Filialen verschwinden, während gleichzeitig...

Porsche-Aktie: Modellfusion Taycan und Panamera als Antwort auf Verluste
DWN
Finanzen
Finanzen Porsche-Aktie: Modellfusion Taycan und Panamera als Antwort auf Verluste
10.03.2026

Die Porsche-Aktie kämpft mit einem massiven Gewinneinbruch und schrumpfenden Marktanteilen in China. Anleger beobachten nun gespannt, wie...