Unternehmen

Betriebsratswahl 2026: Millionen Beschäftigte wählen – Gewerkschaften unter Druck

Der Wahlkampf um neue Betriebsräte läuft auf Hochtouren: Sie gehören zu den größten Abstimmungen in Deutschland. Doch was können die Wahlen hinterm Werkstor in einer Zeit leisten, wo Demokratie und Wirtschaft immens unter Druck stehen? Welche Rolle die Betriebsratswahlen 2026 spielen. Ein Überblick.